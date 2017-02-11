KAP’a ‘borç ödeme’ açıklaması

G.Saray Sportif AŞ, KAP'a 'Banka borç ödeme' konulu açıklama yaptı. Açıklamada, Emlak GYO ile imzalanan protokolün temlik edilmesi ile gelen 341.805.169 TL'nin 315.228.864 TL'si ile şirket, 14.339.766 TL'si ile derneğin banka anapara+faiz borç ödemelerinin yapıldığı belirtildi.