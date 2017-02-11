Igor Tudor yedekte
Yönetimin, Karabük’ün hocası ile el sıkıştığı ve ilk puan kaybında Riekerink ile yolları ayıracağı öğrenildi.
Galatasaray'da Jan Olde Riekerink istatistiklerle kendini savunsa da yönetim içinde kredisi bitti. Sarı-kırmızılı kurmayların, Karabükspor'un Hırvat hocası Igor Tudor ile gizlice el sıkıştığı ve bundan sonra ligde yaşanacak ilk puan kaybında Riekerink ile yolların ayrılacağı iddia edildi. Kayserispor ve Çaykur Rize maçları Riekerink için kader niteliği taşıyacak.
100 BİN EURO'YA SERBEST
38 yaşındaki Tudor'un Karabük ile anlaşmasında '100 bin euro'ya sözleşmesini feshedebilir' maddesi yer aldığı belirtildi.
TARAFTAR COŞTU: BİZE GEL TUDOR
Sarı-kırmızılı taraftarlar Karabük'ün Beşiktaş karşısında bulduğu ilk gol sonrası mesajlarıyla adeta sosyal medyayı salladı. İşte o mesajlardan bazıları:
-TT Arena'da tek ses tek nefes, İgor Tudor oley.
-İgor Tudor Galatasaray'a başkan ol.
-Ne güzel oynatıyor takımı, biz de olsa coşmuştuk.
-İgor Tudor gel babammmm, gelll bize gelll.
100 BİN EURO'YA SERBEST
38 yaşındaki Tudor'un Karabük ile anlaşmasında '100 bin euro'ya sözleşmesini feshedebilir' maddesi yer aldığı belirtildi.
TARAFTAR COŞTU: BİZE GEL TUDOR
Sarı-kırmızılı taraftarlar Karabük'ün Beşiktaş karşısında bulduğu ilk gol sonrası mesajlarıyla adeta sosyal medyayı salladı. İşte o mesajlardan bazıları:
-TT Arena'da tek ses tek nefes, İgor Tudor oley.
-İgor Tudor Galatasaray'a başkan ol.
-Ne güzel oynatıyor takımı, biz de olsa coşmuştuk.
-İgor Tudor gel babammmm, gelll bize gelll.
- 11 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:05
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Toplam 3
Yorum
bjk Dick Advocaat 'a bak sen cokk belli etdin
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Toplam 1
Yorum
HUS KARABUK HALKI FEVKALADE MISAFIRPERVERDIR.YAPANLAR BIR AVUC INSANLIKTAN UZAK ZIBIDIDIR.KAZANDIGINIZ MACIN ZEVKINI BILE KUTLUYAMIYORSUNUZ.
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Toplam 12
Yorum
Mustafa Duran Galatasaray da aldığı paranının tamamını hakkını vererek kazanıyor helal olsun MUSLERA..
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