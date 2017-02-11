 Igor Tudor yedekte – Fotomaç – 11 Şubat 2017 Igor Tudor yedekte" /> Igor Tudor yedekte" />
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Şubat 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    yedekte

    Igor Tudor yedekte

    Yönetimin, Karabük’ün hocası ile el sıkıştığı ve ilk puan kaybında Riekerink ile yolları ayıracağı öğrenildi.

    'da Jan Olde Riekerink istatistiklerle kendini savunsa da yönetim içinde kredisi bitti. Sarı-kırmızılı kurmayların, 'un Hırvat hocası Igor Tudor ile gizlice el sıkıştığı ve bundan sonra ligde yaşanacak ilk puan kaybında Riekerink ile yolların ayrılacağı iddia edildi. Kayserispor ve Çaykur Rize maçları Riekerink için kader niteliği taşıyacak.

    100 BİN EURO'YA SERBEST
    38 yaşındaki Tudor'un Karabük ile anlaşmasında '100 bin euro'ya sözleşmesini feshedebilir' maddesi yer aldığı belirtildi.

    TARAFTAR COŞTU: BİZE GEL TUDOR
    Sarı-kırmızılı taraftarlar Karabük'ün Beşiktaş karşısında bulduğu ilk gol sonrası mesajlarıyla adeta sosyal medyayı salladı. İşte o mesajlardan bazıları:

    -TT Arena'da tek ses tek nefes, İgor Tudor oley.
    -İgor Tudor Galatasaray'a başkan ol.
    -Ne güzel oynatıyor takımı, biz de olsa coşmuştuk.
    -İgor Tudor gel babammmm, gelll bize gelll.
    1. 11 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:05
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Igor Tudor yedekte haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.