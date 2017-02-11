Florya’dan kemik sesleri geldi
Galatasaray, Kayserispor karşılaşması hazırlıklarını sürdürdü. İdman sonundaki çift kale kıran kırana geçti.
Cimbom kupada Medipol Başakşehir'e kaybedip elendikten sonra elinde kalan tek hedef olan lig için kenetlendi. Fatih Terim Stadı'nda taraftarın protestosuyla karşılaşan futbolcuların hırsı dikkat çekti. Wesley Sneijder ve Lionel Carole idmana katılmadı. Selçuk İnan ve Eren Derdiyok takımdan ayrı koştu. Çift kale maçta kıran kırana görüntüler sergilendi. Teknik direktör Jan Olde Riekerink oyuncularının hırsından memnun kaldı.
- 11 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:30
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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bjk Dick Advocaat 'a bak sen cokk belli etdin
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HUS KARABUK HALKI FEVKALADE MISAFIRPERVERDIR.YAPANLAR BIR AVUC INSANLIKTAN UZAK ZIBIDIDIR.KAZANDIGINIZ MACIN ZEVKINI BILE KUTLUYAMIYORSUNUZ.
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Mustafa Duran Galatasaray da aldığı paranının tamamını hakkını vererek kazanıyor helal olsun MUSLERA..
Florya’dan kemik sesleri geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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