 Florya’dan kemik sesleri geldi – Fotomaç – 11 Şubat 2017
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    11 Şubat 2017, Cumartesi
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    Florya’dan kemik sesleri geldi

    Florya’dan kemik sesleri geldi

    , karşılaşması hazırlıklarını sürdürdü. İdman sonundaki çift kale kıran kırana geçti.

    Cimbom kupada Medipol Başakşehir'e kaybedip elendikten sonra elinde kalan tek hedef olan lig için kenetlendi. Fatih Terim Stadı'nda taraftarın protestosuyla karşılaşan futbolcuların hırsı dikkat çekti. Wesley Sneijder ve Lionel Carole idmana katılmadı. Selçuk İnan ve Eren Derdiyok takımdan ayrı koştu. Çift kale maçta kıran kırana görüntüler sergilendi. Teknik direktör Jan Olde Riekerink oyuncularının hırsından memnun kaldı.
    1. 11 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:30
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