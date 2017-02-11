 F.Bahçe derbisine referandum ayarı – Fotomaç – 11 Şubat 2017
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    11 Şubat 2017, Cumartesi
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    F.Bahçe derbisine referandum ayarı

    F.Bahçe derbisine referandum ayarı
    Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak G.Saray-F.Bahçe derbisi, referandum haftası ile çakıştı!.. 14-15-16-17 Nisan haftasına denk gelen derbinin normalde 16 Nisan Pazar günü oynanması planlanıyordu. Aynı gün büyük olasılıkla Anayasa değişikliği referandumu gerçekleştirilecek. TFF, derbinin günü ve saatini referanduma göre ayarlayacak.
    1. 11 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:50
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