F.Bahçe derbisine referandum ayarı

Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak G.Saray-F.Bahçe derbisi, referandum haftası ile çakıştı!.. 14-15-16-17 Nisan haftasına denk gelen derbinin normalde 16 Nisan Pazar günü oynanması planlanıyordu. Aynı gün büyük olasılıkla Anayasa değişikliği referandumu gerçekleştirilecek. TFF, derbinin günü ve saatini referanduma göre ayarlayacak.