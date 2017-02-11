F.Bahçe derbisine referandum ayarı
Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak G.Saray-F.Bahçe derbisi, referandum haftası ile çakıştı!.. 14-15-16-17 Nisan haftasına denk gelen derbinin normalde 16 Nisan Pazar günü oynanması planlanıyordu. Aynı gün büyük olasılıkla Anayasa değişikliği referandumu gerçekleştirilecek. TFF, derbinin günü ve saatini referanduma göre ayarlayacak.
- 11 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:50
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 3
Yorum
bjk Dick Advocaat 'a bak sen cokk belli etdin
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Toplam 1
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HUS KARABUK HALKI FEVKALADE MISAFIRPERVERDIR.YAPANLAR BIR AVUC INSANLIKTAN UZAK ZIBIDIDIR.KAZANDIGINIZ MACIN ZEVKINI BILE KUTLUYAMIYORSUNUZ.
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Mustafa Duran Galatasaray da aldığı paranının tamamını hakkını vererek kazanıyor helal olsun MUSLERA..
F.Bahçe derbisine referandum ayarı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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