 Ertuğral: Teklif gelmedi – Fotomaç – 11 Şubat 2017
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    11 Şubat 2017, Cumartesi
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    Ertuğral: Teklif gelmedi

    Ertuğral: Teklif gelmedi
    Riekerink'in yardımcılığına getirileceği konuşulan , kendisine bu konuda resmi bir teklif gelmediğini açıkladı. Radyospor'a açıklama yapan Ertuğral, "Ünal Aysal döneminde sportif direktör olmam gündemdeydi. Görüştük ancak yönetim değişti ve olmadı. Şu anda böyle bir teklif yok. Güney Afrika Milli Takımı'nda çalışma olasılığım var" dedi.
    1. 11 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:16
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