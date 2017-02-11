Ertuğral: Teklif gelmedi
Riekerink'in yardımcılığına getirileceği konuşulan Muhsin Ertuğral, kendisine bu konuda resmi bir teklif gelmediğini açıkladı. Radyospor'a açıklama yapan Ertuğral, "Ünal Aysal döneminde sportif direktör olmam gündemdeydi. Görüştük ancak yönetim değişti ve olmadı. Şu anda böyle bir teklif yok. Güney Afrika Milli Takımı'nda çalışma olasılığım var" dedi.
- 11 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:16
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Tamer Tuna: "Hedeften sapmadık"
Toplam 3
Yorum
bjk Dick Advocaat 'a bak sen cokk belli etdin
- Beşiktaş takım otobüsüne saldırı!
Toplam 1
Yorum
HUS KARABUK HALKI FEVKALADE MISAFIRPERVERDIR.YAPANLAR BIR AVUC INSANLIKTAN UZAK ZIBIDIDIR.KAZANDIGINIZ MACIN ZEVKINI BILE KUTLUYAMIYORSUNUZ.
- Fernando Muslera'dan yeni sözleşme açıklaması
Toplam 12
Yorum
Mustafa Duran Galatasaray da aldığı paranının tamamını hakkını vererek kazanıyor helal olsun MUSLERA..
Ertuğral: Teklif gelmedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.