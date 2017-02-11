 Emre Çolak harika – Fotomaç – 11 Şubat 2017 Emre Çolak harika" /> Emre Çolak harika" />
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HEPSİ
    11 Şubat 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    harika

    Emre Çolak harika
    Sezon başında 'dan ayrılıp 'nun yolunu tutan Emre Çolak'a övgü yağıyor. 2 gol, 8 asistle oynayan eski Aslan için takım arkadaşı Juanfran Moreno şunları söyledi: "Eğer Bask doğumlu olsa kesinlikle Athletic Bilbao'da 11'de oynardı. Gerçekten müthiş bir sol ayağı var"
    1. 11 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:26
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