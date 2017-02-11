Emre Çolak harika
Sezon başında Galatasaray'dan ayrılıp Deportivo'nun yolunu tutan Emre Çolak'a övgü yağıyor. 2 gol, 8 asistle oynayan eski Aslan için takım arkadaşı Juanfran Moreno şunları söyledi: "Eğer Bask doğumlu olsa kesinlikle Athletic Bilbao'da 11'de oynardı. Gerçekten müthiş bir sol ayağı var"
- 11 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:26
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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bjk Dick Advocaat 'a bak sen cokk belli etdin
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Toplam 1
Yorum
HUS KARABUK HALKI FEVKALADE MISAFIRPERVERDIR.YAPANLAR BIR AVUC INSANLIKTAN UZAK ZIBIDIDIR.KAZANDIGINIZ MACIN ZEVKINI BILE KUTLUYAMIYORSUNUZ.
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Mustafa Duran Galatasaray da aldığı paranının tamamını hakkını vererek kazanıyor helal olsun MUSLERA..
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