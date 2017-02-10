Yeni lider Garry
Hollanda pasaportlu yıldız, Florya’da Eyüpspor ile oynanan hazırlık maçında attığı gol ve futbolu ile göz doldurdu. 4-0 biten mücadelede diğer goller; Sinan, Hakan Balta ve genç Kerem’den geldi.
G.Saray, Süper Lig'de pazar günü Kayserispor ile sahasında oynayacağı karşılaşma öncesi, İkinci Lig takımlarından Eyüpspor'la yaptığı hazırlık maçını 4-0 kazandı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde 30'ar dakikalık iki devre halinde oynanan karşılaşmaya sarı- kırmızılılar; Batuhan Şen, Luis Cavanda, Aurelien Chedjou, Hakan Balta, Martin Linnes, Tolga Ciğerci, Josue, Sinan Gümüş, Kerem Çalışkan, Garry Rodrigues ve Berk İsmail Ünsal 11'iyle çıktı.
Rakibi önünde üstün bir oyun çıkaran Cimbom'un golleri Kerem Çalışkan, Hakan Balta, Sinan Gümüş ve Garry Rodrigues'ten geldi. Teknik direktör Jan Olde Riekerink, sakatlıkları bulunan Wesley Sneijder ve Selçuk İnan'ın yokluğunda Kayserispor karşısında şans vermeyi planladığı Garry Rodrigues ile Tolga Ciğerci'yi bu maçta denedi. Rodrigues, Eyüpspor karşısında sergilediği performans ve attığı golle, Kayserispor maçına hazır olduğunu gösterdi.
Rakibi önünde üstün bir oyun çıkaran Cimbom'un golleri Kerem Çalışkan, Hakan Balta, Sinan Gümüş ve Garry Rodrigues'ten geldi. Teknik direktör Jan Olde Riekerink, sakatlıkları bulunan Wesley Sneijder ve Selçuk İnan'ın yokluğunda Kayserispor karşısında şans vermeyi planladığı Garry Rodrigues ile Tolga Ciğerci'yi bu maçta denedi. Rodrigues, Eyüpspor karşısında sergilediği performans ve attığı golle, Kayserispor maçına hazır olduğunu gösterdi.
- 10 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:26
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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GS bundan sonra tombala olayını hangi futbolcu yaparsa yapsın ceza veremez pfdk
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tarafsız aziz yıldırım şampiyon olacağız dediğinde 3 temmuz kumpasıın içinde olan fetöcüler neye güvenip böyle diyor demişlerdi. şimdi nerdeler?
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FB Gökhan'i bilmem, Caner ama Fenerbahcelidir.
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