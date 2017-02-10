 Yeni lider Garry – Fotomaç – 10 Şubat 2017
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    10 Şubat 2017, Cuma
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    Yeni lider Garry

    Yeni lider Garry

    Hollanda pasaportlu yıldız, Florya’da ile oynanan hazırlık maçında attığı gol ve futbolu ile göz doldurdu. 4-0 biten mücadelede diğer goller; Sinan, Hakan Balta ve genç Kerem’den geldi.

    G.Saray, Süper Lig'de pazar günü Kayserispor ile sahasında oynayacağı karşılaşma öncesi, İkinci Lig takımlarından Eyüpspor'la yaptığı hazırlık maçını 4-0 kazandı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde 30'ar dakikalık iki devre halinde oynanan karşılaşmaya sarı- kırmızılılar; Batuhan Şen, Luis Cavanda, Aurelien Chedjou, Hakan Balta, Martin Linnes, Tolga Ciğerci, Josue, Sinan Gümüş, Kerem Çalışkan, ve Berk İsmail Ünsal 11'iyle çıktı.

    Rakibi önünde üstün bir oyun çıkaran Cimbom'un golleri Kerem Çalışkan, Hakan Balta, Sinan Gümüş ve Garry Rodrigues'ten geldi. Teknik direktör Jan Olde Riekerink, sakatlıkları bulunan Wesley Sneijder ve Selçuk İnan'ın yokluğunda Kayserispor karşısında şans vermeyi planladığı Garry Rodrigues ile Tolga Ciğerci'yi bu maçta denedi. Rodrigues, Eyüpspor karşısında sergilediği performans ve attığı golle, Kayserispor maçına hazır olduğunu gösterdi.
    1. 10 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:26
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