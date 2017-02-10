''Volkan farklı!''
“Volkan Babacan yetenekli, Harun, Karcemarskas, Gökhan ve İtandje çok formda” diyen Uruguaylı eldiven, Fenerbahçe’nin kalesini koruyan Volkan Demirel ile ilgili ise, ‘Sahada taraftar gibi’ dedi.
Galatasaraylı taraftarların gönlünde ayrı bir yeri olan başarılı performansı nedeniyle 'Her şeyi kurtaran adam' olarak kabul edilen Fernando Muslera, Türkiye'deki hayatından gelecek planlarına kadar samimi açıklamalarda bulundu. Santra Dergi'nin şubat sayısına konuk olan Uruguaylı, sarı- kırmızılı ekibin efsaneleri arasında sayılmanın gururunu yaşadığını kaydetti.
HAYAL BİLE EDEMEZDİM
Taffarel ile birlikte kulüp efsaneleri arasında yer almanın kendisi için çok değerli olduğunu vurgulayan Muslera, "Taffarel'den daha uzun süre Galatasaray'da oynayacağımı hayal bile edemezdim. Taffarel'den çok şey öğrendim ve hala her gün mutlaka en kötü mesajlaşırız. O benim için bir baba veya büyük ağabey gibiydi. Benim başarımın baş mimarlarından biri Taffarel ve kaderin bizi bu takımda bir araya getirmesine hep şükrediyorum" diye konuştu.
DUBAİ'DE SOHBET ETTİK
Süper Lig'deki rakiplerini de değerlendiren başarılı eldiven, "Başakşehir'den Volkan Babacan yetenekli, Harun Tekin, Karcemarskas ve Gökhan çok formda bu sezon. İtandje de çıkışta" derken Fenerbahçeli Volkan Demirel'le ilgili ise ilginç ifadeler kullandı. Galatasaraylı taraftarların aksine Volkan ile arası iyi olan Muslera, "Volkan Demirel farklı. Tam bir taraftar gibi sahada. Yılbaşında Dubai'de karşılaştık. Eşlerimizle bir süre aynı masada oturup sohbet ettik" dedi.
HAYALİM İNGİLTERE
Hayalinin hep İngiltere Premier Lig'de oynamak olduğunu da ifade eden başarılı kaleci, "Takım sormanıza gerek yok. Hepsi olur. Çok cazip bir futbol ortamı var orada. Bir dönem başta Manchester United olmak üzere bazı kulüplerin benimle ilgilendiği söylendi ama o teklifler bana veya menajerime hiç gelmedi" diye konuştu.
JUVENTUS'U UNUTAMAM
Gruptan çıktıkları Juventus maçını unutamayacağını söyleyen Muslera, "Wesley demek Juventus maçı demek. Kariyerimin en acayip eşleşmesiydi. 24 saat içinde 2 kez maç yaptık. O kış şartlarında gündüz vakti taraftarlar stada gelebilmek için ellerinden geleni yaptı. Wes'in golünden sonra taraftarlarımızla sevincimi hiç unutmayacağım" dedi.
SELÇUK İNAN MÜKEMMEL
Galatasaray takımında herkesle arasının çok iyi olduğunu belirten Muslera, "Herkesle aram iyidir. Uzun süredir bir arada olduğumuz için Selçuk'la ayrı bir ilişkimiz var. O mükemmel bir kaptan ve çok dürüst biri. Karakteri gereği insanlara cevap vermek istemiyor ve çoğu zaman haksız eleştirilerle baş etmek zorunda kalıyor" ifadelerini kullandı.
HAYAL BİLE EDEMEZDİM
Taffarel ile birlikte kulüp efsaneleri arasında yer almanın kendisi için çok değerli olduğunu vurgulayan Muslera, "Taffarel'den daha uzun süre Galatasaray'da oynayacağımı hayal bile edemezdim. Taffarel'den çok şey öğrendim ve hala her gün mutlaka en kötü mesajlaşırız. O benim için bir baba veya büyük ağabey gibiydi. Benim başarımın baş mimarlarından biri Taffarel ve kaderin bizi bu takımda bir araya getirmesine hep şükrediyorum" diye konuştu.
DUBAİ'DE SOHBET ETTİK
Süper Lig'deki rakiplerini de değerlendiren başarılı eldiven, "Başakşehir'den Volkan Babacan yetenekli, Harun Tekin, Karcemarskas ve Gökhan çok formda bu sezon. İtandje de çıkışta" derken Fenerbahçeli Volkan Demirel'le ilgili ise ilginç ifadeler kullandı. Galatasaraylı taraftarların aksine Volkan ile arası iyi olan Muslera, "Volkan Demirel farklı. Tam bir taraftar gibi sahada. Yılbaşında Dubai'de karşılaştık. Eşlerimizle bir süre aynı masada oturup sohbet ettik" dedi.
HAYALİM İNGİLTERE
Hayalinin hep İngiltere Premier Lig'de oynamak olduğunu da ifade eden başarılı kaleci, "Takım sormanıza gerek yok. Hepsi olur. Çok cazip bir futbol ortamı var orada. Bir dönem başta Manchester United olmak üzere bazı kulüplerin benimle ilgilendiği söylendi ama o teklifler bana veya menajerime hiç gelmedi" diye konuştu.
JUVENTUS'U UNUTAMAM
Gruptan çıktıkları Juventus maçını unutamayacağını söyleyen Muslera, "Wesley demek Juventus maçı demek. Kariyerimin en acayip eşleşmesiydi. 24 saat içinde 2 kez maç yaptık. O kış şartlarında gündüz vakti taraftarlar stada gelebilmek için ellerinden geleni yaptı. Wes'in golünden sonra taraftarlarımızla sevincimi hiç unutmayacağım" dedi.
SELÇUK İNAN MÜKEMMEL
Galatasaray takımında herkesle arasının çok iyi olduğunu belirten Muslera, "Herkesle aram iyidir. Uzun süredir bir arada olduğumuz için Selçuk'la ayrı bir ilişkimiz var. O mükemmel bir kaptan ve çok dürüst biri. Karakteri gereği insanlara cevap vermek istemiyor ve çoğu zaman haksız eleştirilerle baş etmek zorunda kalıyor" ifadelerini kullandı.
- 10 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:15
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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GS bundan sonra tombala olayını hangi futbolcu yaparsa yapsın ceza veremez pfdk
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tarafsız aziz yıldırım şampiyon olacağız dediğinde 3 temmuz kumpasıın içinde olan fetöcüler neye güvenip böyle diyor demişlerdi. şimdi nerdeler?
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FB Gökhan'i bilmem, Caner ama Fenerbahcelidir.
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