Tolga Ciğerci döndü
Uzun süren sakatlığını atlatan Tolga Ciğerci de Eyüpspor karşısında ilk kez maç oynama fırsatı buldu. Gurbetçi futbolcu, hırslı görünürken, idman ve fizik kondisyon açığını giderdiği gözlendi. Ciğerci'nin pazar günü Nigel de Jong ile birlikte ön liberoda yer alması bekleniyor.
- 10 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:01
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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GS bundan sonra tombala olayını hangi futbolcu yaparsa yapsın ceza veremez pfdk
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tarafsız aziz yıldırım şampiyon olacağız dediğinde 3 temmuz kumpasıın içinde olan fetöcüler neye güvenip böyle diyor demişlerdi. şimdi nerdeler?
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FB Gökhan'i bilmem, Caner ama Fenerbahcelidir.
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