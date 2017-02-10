 Tolga Ciğerci döndü – Fotomaç – 10 Şubat 2017 Tolga Ciğerci döndü" /> Tolga Ciğerci döndü" />
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    10 Şubat 2017, Cuma
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    döndü

    Tolga Ciğerci döndü
    Uzun süren sakatlığını atlatan de Eyüpspor karşısında ilk kez maç oynama fırsatı buldu. Gurbetçi futbolcu, hırslı görünürken, idman ve fizik kondisyon açığını giderdiği gözlendi. Ciğerci'nin pazar günü Nigel de Jong ile birlikte ön liberoda yer alması bekleniyor.
    1. 10 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:01
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