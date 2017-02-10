 Tanman UEFA’nın listesinde – Fotomaç – 10 Şubat 2017 UEFA’nın listesinde" /> UEFA’nın listesinde" />
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HEPSİ
    10 Şubat 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Tanman ’nın listesinde

    Tanman UEFA’nın listesinde
    'nın internet sitesinde, kulüp ve milli takım kariyerleri boyunca kırmızı kart görmeyen emekli ve aktif futbolculara yer verildi. 'daki 17 yıllık kariyerinde, 2'şer lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan eski milli oyuncu da hiç kırmızı kart görmeyen futbolcular arasında yer aldı.
    1. 10 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:16
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