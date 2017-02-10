Tanman UEFA’nın listesinde
UEFA'nın internet sitesinde, kulüp ve milli takım kariyerleri boyunca kırmızı kart görmeyen emekli ve aktif futbolculara yer verildi. Galatasaray'daki 17 yıllık kariyerinde, 2'şer lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan eski milli oyuncu Cüneyt Tanman da hiç kırmızı kart görmeyen futbolcular arasında yer aldı.
- 10 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:16
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Van Persie'nin cezası belli oldu
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GS bundan sonra tombala olayını hangi futbolcu yaparsa yapsın ceza veremez pfdk
- ''Bize verilen cezalar fazla''
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tarafsız aziz yıldırım şampiyon olacağız dediğinde 3 temmuz kumpasıın içinde olan fetöcüler neye güvenip böyle diyor demişlerdi. şimdi nerdeler?
- ''Advocaat’la işim olmaz!''
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FB Gökhan'i bilmem, Caner ama Fenerbahcelidir.
Tanman UEFA’nın listesinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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