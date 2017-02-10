Takıma para dopingi
Milli Emlak ile imzalanan kontratı gösterip, bir bankadan 342 milyon lira alan G.Saray yönetimi, futbolcu ve teknik heyetin geçmişe dönük alacaklarını ödedi.
Galatasaray, Milli Emlak ile imzalanan kontratı referans gösterip, bir bankadan aldığı 342 milyon lira'yı kullanmaya başladı. Bu parayla Aktifbank'a olan borcunu kapatan sarı-kırmızılı yönetim, sonrasında tüm futbolcu yönetim ve teknik heyete geçmişe dair alacaklarını ödedi ve Kayserispor maçı öncesi para dopingi yapmış oldu. Galatasaraylı futbolcuların, büyük ödeme sonrası çok mutlu oldukları ifade edildi. Sezon başında futbolculara, borcun sezon içinde ödeneceği sözünü veren yönetim, böylece sözünü tutmuş oldu.
BORÇLAR YAPILANDIRILDI
G.Saray Başkanı Dursun Özbek, çarşamba günü yapılan Divan Kurulu Toplantısı'nda, "Proje ile ilgili ilk aşamada 342 milyon lira para geldi. Aktifbank'a olan borcu kapattık ve Denizbank borçlarını indirdik. Bankalara olan 740 milyonluk borcu 430 milyona indirdik. İhalelerden sonra da bu bakiye borcun kapanması için devreye sokacağız" demişti.
BORÇLAR YAPILANDIRILDI
G.Saray Başkanı Dursun Özbek, çarşamba günü yapılan Divan Kurulu Toplantısı'nda, "Proje ile ilgili ilk aşamada 342 milyon lira para geldi. Aktifbank'a olan borcu kapattık ve Denizbank borçlarını indirdik. Bankalara olan 740 milyonluk borcu 430 milyona indirdik. İhalelerden sonra da bu bakiye borcun kapanması için devreye sokacağız" demişti.
- 10 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:54
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