 Soruları yanıtlayacaklar – Fotomaç – 10 Şubat 2017
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    10 Şubat 2017, Cuma
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    Soruları yanıtlayacaklar

    Soruları yanıtlayacaklar
    , bugün saat 11.00'de ilk 15 dakikası medya mensuplarına açık bir idman gerçekleştirecek. Antrenmanın ardından saat 14.00'te , Florya Metin Oktay Tesisleri Turgay Vardar Medya Merkezi'nde düzenlenecek basın toplantısına katılacak. Saat 14.30'da ise , Kayseri maçı öncesinde açıklamalarda bulunacak.
    1. 10 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:13
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