Soruları yanıtlayacaklar
Galatasaray, bugün saat 11.00'de ilk 15 dakikası medya mensuplarına açık bir idman gerçekleştirecek. Antrenmanın ardından saat 14.00'te Fernando Muslera, Florya Metin Oktay Tesisleri Turgay Vardar Medya Merkezi'nde düzenlenecek basın toplantısına katılacak. Saat 14.30'da ise Jan Olde Riekerink, Kayseri maçı öncesinde açıklamalarda bulunacak.
- 10 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:13
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Van Persie'nin cezası belli oldu
Toplam 81
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GS bundan sonra tombala olayını hangi futbolcu yaparsa yapsın ceza veremez pfdk
- ''Bize verilen cezalar fazla''
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tarafsız aziz yıldırım şampiyon olacağız dediğinde 3 temmuz kumpasıın içinde olan fetöcüler neye güvenip böyle diyor demişlerdi. şimdi nerdeler?
- ''Advocaat’la işim olmaz!''
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FB Gökhan'i bilmem, Caner ama Fenerbahcelidir.
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