 Sol bek Linnes’in – Fotomaç – 10 Şubat 2017
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    10 Şubat 2017, Cuma
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    Sol bek Linnes’in

    Sol bek Linnes’in
    'ün sakatlığında sol bekte forma giyecek. Sağ bek olarak transfer edilen ancak Sabri'yi ekarte edemeyen Norveçli oyuncu, son dönemde şans bulduğu sol bekte daha başarılı olmuştu. Eyüp karşısında da sol bekte yer alan Linnes, görev verilirse en iyisini yapacağını söyledi.
    1. 10 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:01
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