Sol bek Linnes’in
Lionel Carole'ün sakatlığında sol bekte Martin Linnes forma giyecek. Sağ bek olarak transfer edilen ancak Sabri'yi ekarte edemeyen Norveçli oyuncu, son dönemde şans bulduğu sol bekte daha başarılı olmuştu. Eyüp karşısında da sol bekte yer alan Linnes, görev verilirse en iyisini yapacağını söyledi.
- 10 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:01
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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GS bundan sonra tombala olayını hangi futbolcu yaparsa yapsın ceza veremez pfdk
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tarafsız aziz yıldırım şampiyon olacağız dediğinde 3 temmuz kumpasıın içinde olan fetöcüler neye güvenip böyle diyor demişlerdi. şimdi nerdeler?
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FB Gökhan'i bilmem, Caner ama Fenerbahcelidir.
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