Riekerink’e yardımcı geliyor
Başkan Dursun Özbek son yönetim kurulu toplantısında Jan Olde Riekerink'e destek çıktı. Özbek, Hollandalı teknik adamın şu aşamada gönderilmesinin hata olacağını savunurken yönetim kurulunda Riekerink'e teknik konularda destek olacak bir yardımcı bulunması gündeme geldi. Konuşulan ilk ismin ise adı bir süre önce sportif direktörlük için anılan Muhsin Ertuğral olduğu öğrenildi.
- 10 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:07
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GS bundan sonra tombala olayını hangi futbolcu yaparsa yapsın ceza veremez pfdk
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tarafsız aziz yıldırım şampiyon olacağız dediğinde 3 temmuz kumpasıın içinde olan fetöcüler neye güvenip böyle diyor demişlerdi. şimdi nerdeler?
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FB Gökhan'i bilmem, Caner ama Fenerbahcelidir.
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