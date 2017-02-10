 Riekerink’e yardımcı geliyor – Fotomaç – 10 Şubat 2017
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    10 Şubat 2017, Cuma
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    Riekerink’e yardımcı geliyor

    Riekerink’e yardımcı geliyor
    Başkan son yönetim kurulu toplantısında 'e destek çıktı. Özbek, Hollandalı teknik adamın şu aşamada gönderilmesinin hata olacağını savunurken yönetim kurulunda Riekerink'e teknik konularda destek olacak bir yardımcı bulunması gündeme geldi. Konuşulan ilk ismin ise adı bir süre önce sportif direktörlük için anılan olduğu öğrenildi.
    1. 10 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:07
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