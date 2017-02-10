PFDK para cezası kesti

PFDK, Başakşehir maçında Galatasaraylı taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ikinci kez gerçekleştirilmesinden dolayı 2 bin 500 TL para cezası verdi. Hakem soyunma odası koridorlarındaki sportmenliğe aykırı harekette bulunduğu gerekçesi ile sevki yapılan Levent Nazifoğlu'na ise herhangi bir ceza verilmedi.