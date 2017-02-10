 PFDK para cezası kesti – Fotomaç – 10 Şubat 2017
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    10 Şubat 2017, Cuma
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    PFDK para cezası kesti

    PFDK para cezası kesti
    PFDK, Başakşehir maçında Galatasaraylı taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ikinci kez gerçekleştirilmesinden dolayı 2 bin 500 TL para cezası verdi. Hakem soyunma odası koridorlarındaki sportmenliğe aykırı harekette bulunduğu gerekçesi ile sevki yapılan Levent Nazifoğlu'na ise herhangi bir ceza verilmedi.
    1. 10 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:20
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