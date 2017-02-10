PFDK para cezası kesti
PFDK, Başakşehir maçında Galatasaraylı taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ikinci kez gerçekleştirilmesinden dolayı 2 bin 500 TL para cezası verdi. Hakem soyunma odası koridorlarındaki sportmenliğe aykırı harekette bulunduğu gerekçesi ile sevki yapılan Levent Nazifoğlu'na ise herhangi bir ceza verilmedi.
- 10 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:20
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Van Persie'nin cezası belli oldu
Toplam 81
Yorum
GS bundan sonra tombala olayını hangi futbolcu yaparsa yapsın ceza veremez pfdk
- ''Bize verilen cezalar fazla''
Toplam 18
Yorum
tarafsız aziz yıldırım şampiyon olacağız dediğinde 3 temmuz kumpasıın içinde olan fetöcüler neye güvenip böyle diyor demişlerdi. şimdi nerdeler?
- ''Advocaat’la işim olmaz!''
Toplam 23
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FB Gökhan'i bilmem, Caner ama Fenerbahcelidir.
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