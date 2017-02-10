Mete Kalkavan’a maç verilmedi
Spor Toto Süper Lig'de 20. haftada maç yönetecek hakemler açıklanırken Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'na veda ettiği karşılaşmada düdük çalan Mete Kalkavan'a görev verilmedi. Kalkavan, Sarı-kırmızılı ekibin, Başakşehir ile oynadığı karşılaşmada Emre Belözoğlu'na kırmızı kart göstermemekle suçlanmış, ayrıca Mustafa Pektemek'in attığı ilk gol ofsayttan gelmişti.
- 10 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:18
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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GS bundan sonra tombala olayını hangi futbolcu yaparsa yapsın ceza veremez pfdk
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tarafsız aziz yıldırım şampiyon olacağız dediğinde 3 temmuz kumpasıın içinde olan fetöcüler neye güvenip böyle diyor demişlerdi. şimdi nerdeler?
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FB Gökhan'i bilmem, Caner ama Fenerbahcelidir.
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