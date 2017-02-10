 Mete Kalkavan’a maç verilmedi – Fotomaç – 10 Şubat 2017 Mete Kalkavan’a maç verilmedi" /> Mete Kalkavan’a maç verilmedi" />
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    10 Şubat 2017, Cuma
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    ’a maç verilmedi

    Mete Kalkavan’a maç verilmedi
    'de 20. haftada maç yönetecek hakemler açıklanırken 'ın 'na veda ettiği karşılaşmada düdük çalan 'a görev verilmedi. Kalkavan, Sarı-kırmızılı ekibin, Başakşehir ile oynadığı karşılaşmada Emre Belözoğlu'na kırmızı kart göstermemekle suçlanmış, ayrıca Mustafa Pektemek'in attığı ilk gol ofsayttan gelmişti.
    1. 10 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:18
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