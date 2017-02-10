 Kerem transferi düşünmüyor – Fotomaç – 10 Şubat 2017
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    10 Şubat 2017, Cuma
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    Kerem transferi düşünmüyor

    Kerem transferi düşünmüyor
    Ara transfer döneminde 'ın 'a teklif yaptığı ileri sürülürken konuyla ilgili menajer 'tan açıklama geldi. Yücetaş, "Galatasaray'ın bir teklifte bulunduğunu duymadım. Kerem de kendisine gelen tekliflerden habersiz olduğunu bana söyledi. Şu anda 'a konsantre olmuş durumda. Oynadığı futbolun üstüne koyarak devam etmek istiyor" dedi.
    1. 10 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:15
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