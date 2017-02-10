Kerem transferi düşünmüyor
Ara transfer döneminde Galatasaray'ın Kerem Demirbay'a teklif yaptığı ileri sürülürken konuyla ilgili menajer Ergin Yücetaş'tan açıklama geldi. Yücetaş, "Galatasaray'ın bir teklifte bulunduğunu duymadım. Kerem de kendisine gelen tekliflerden habersiz olduğunu bana söyledi. Şu anda Hoffenheim'a konsantre olmuş durumda. Oynadığı futbolun üstüne koyarak devam etmek istiyor" dedi.
- 10 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:15
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