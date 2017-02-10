Kartal avcısı: 62-48

G.Saray, Yıldız Erkek U16 Basketbol Takımı, Yıldız Erkekler İstanbul Ligi 21. hafta maçında Beşiktaş'ı 62-48 mağlup etti. Bayrampaşa Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada ilk yarıyı 29-28 yenik kapatan sarı-kırmızılı yıldızlar, ikinci yarıdaki etkili oyunu ile sonuca gitti. Emir Oflaz 20 ve Serhat 12 sayı ile galibiyetin mimarı oldular.