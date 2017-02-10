Kartal avcısı: 62-48
G.Saray, Yıldız Erkek U16 Basketbol Takımı, Yıldız Erkekler İstanbul Ligi 21. hafta maçında Beşiktaş'ı 62-48 mağlup etti. Bayrampaşa Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada ilk yarıyı 29-28 yenik kapatan sarı-kırmızılı yıldızlar, ikinci yarıdaki etkili oyunu ile sonuca gitti. Emir Oflaz 20 ve Serhat 12 sayı ile galibiyetin mimarı oldular.
- 10 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 21:58
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Van Persie'nin cezası belli oldu
Toplam 81
Yorum
GS bundan sonra tombala olayını hangi futbolcu yaparsa yapsın ceza veremez pfdk
- ''Bize verilen cezalar fazla''
Toplam 18
Yorum
tarafsız aziz yıldırım şampiyon olacağız dediğinde 3 temmuz kumpasıın içinde olan fetöcüler neye güvenip böyle diyor demişlerdi. şimdi nerdeler?
- ''Advocaat’la işim olmaz!''
Toplam 23
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FB Gökhan'i bilmem, Caner ama Fenerbahcelidir.
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