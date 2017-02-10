İbre Çalık&Kaya’da
Savunmanın göbeğinde bir türlü ideal ikiliyi bulamayan Riekerink'in Kayserispor karşısında da önceliğinin Ahmet Çalık ile Semih Kaya olması bekleniyor. İki oyuncu antrenmanlarda genellikle as takımda oynarken, hırsları ile göz dolduruyor. Kırmızı kart cezası biten Hakan Balta da Eyüp karşısındaki oyunuyla formayı zorluyor.
- 10 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 21:57
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Van Persie'nin cezası belli oldu
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GS bundan sonra tombala olayını hangi futbolcu yaparsa yapsın ceza veremez pfdk
- ''Bize verilen cezalar fazla''
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tarafsız aziz yıldırım şampiyon olacağız dediğinde 3 temmuz kumpasıın içinde olan fetöcüler neye güvenip böyle diyor demişlerdi. şimdi nerdeler?
- ''Advocaat’la işim olmaz!''
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FB Gökhan'i bilmem, Caner ama Fenerbahcelidir.
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