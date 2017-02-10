 İbre Çalık&Kaya’da – Fotomaç – 10 Şubat 2017
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    10 Şubat 2017, Cuma
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    İbre Çalık&Kaya’da

    İbre Çalık&Kaya’da
    Savunmanın göbeğinde bir türlü ideal ikiliyi bulamayan Riekerink'in Kayserispor karşısında da önceliğinin Ahmet Çalık ile Semih Kaya olması bekleniyor. İki oyuncu antrenmanlarda genellikle as takımda oynarken, hırsları ile göz dolduruyor. Kırmızı kart cezası biten Hakan Balta da Eyüp karşısındaki oyunuyla formayı zorluyor.
    1. 10 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 21:57
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