 Göçek ile 4 mağlubiyet – Fotomaç – 10 Şubat 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Şubat 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Göçek ile 4 mağlubiyet

    Göçek ile 4 mağlubiyet
    'ın ile pazar akşamı oynayacağı maça atandı. Galatasaray, Göçek yönetiminde çıktığı toplam 24 maçta 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Hüseyin Göçek bu maçlarda sarı-kırmızılılara 53 sarı, 1 kırmızı kart gösterdi. Rakip takımlar ise 65 kez sarı, 2 kez de kırmızı kartla cezalandırıldı.
    1. 10 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:04
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Göçek ile 4 mağlubiyet haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.