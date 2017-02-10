Göçek ile 4 mağlubiyet
Galatasaray'ın Kayserispor ile pazar akşamı oynayacağı maça Hüseyin Göçek atandı. Galatasaray, Göçek yönetiminde çıktığı toplam 24 maçta 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Hüseyin Göçek bu maçlarda sarı-kırmızılılara 53 sarı, 1 kırmızı kart gösterdi. Rakip takımlar ise 65 kez sarı, 2 kez de kırmızı kartla cezalandırıldı.
- 10 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:04
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Van Persie'nin cezası belli oldu
Toplam 81
Yorum
GS bundan sonra tombala olayını hangi futbolcu yaparsa yapsın ceza veremez pfdk
- ''Bize verilen cezalar fazla''
Toplam 18
Yorum
tarafsız aziz yıldırım şampiyon olacağız dediğinde 3 temmuz kumpasıın içinde olan fetöcüler neye güvenip böyle diyor demişlerdi. şimdi nerdeler?
- ''Advocaat’la işim olmaz!''
Toplam 23
Yorum
FB Gökhan'i bilmem, Caner ama Fenerbahcelidir.
Göçek ile 4 mağlubiyet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.