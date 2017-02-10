 G. Kore’den Drogba’ya teklif – Fotomaç – 10 Şubat 2017
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    10 Şubat 2017, Cuma
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    G. Kore’den Drogba’ya teklif

    G. Kore’den Drogba’ya teklif
    Brezilya Ligi takımlarından Corinthians ile görüşen ancak anlaşamayan 'ya Güney Kore'nin Jeju United takımının teklif yaptığı iddia edildi. Kore ekibinin Drogba'ya yıllık 2.5 milyon euro önerdiği ancak golcü futbolcunun bu teklifi kabul etmediği öğrenildi. Son olarak Amerika Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Montreal Impact takımında forma giyen Drogba, bir süredir takım arıyor.
    1. 10 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:17
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