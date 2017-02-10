G. Kore’den Drogba’ya teklif
Brezilya Ligi takımlarından Corinthians ile görüşen ancak anlaşamayan Didier Drogba'ya Güney Kore'nin Jeju United takımının teklif yaptığı iddia edildi. Kore ekibinin Drogba'ya yıllık 2.5 milyon euro önerdiği ancak golcü futbolcunun bu teklifi kabul etmediği öğrenildi. Son olarak Amerika Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Montreal Impact takımında forma giyen Drogba, bir süredir takım arıyor.
- 10 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:17
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Van Persie'nin cezası belli oldu
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GS bundan sonra tombala olayını hangi futbolcu yaparsa yapsın ceza veremez pfdk
- ''Bize verilen cezalar fazla''
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tarafsız aziz yıldırım şampiyon olacağız dediğinde 3 temmuz kumpasıın içinde olan fetöcüler neye güvenip böyle diyor demişlerdi. şimdi nerdeler?
- ''Advocaat’la işim olmaz!''
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FB Gökhan'i bilmem, Caner ama Fenerbahcelidir.
G. Kore’den Drogba’ya teklif haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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