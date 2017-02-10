 Dişi Aslan galip: 77-67 – Fotomaç – 10 Şubat 2017
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    10 Şubat 2017, Cuma
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    Dişi Aslan galip: 77-67

    Dişi Aslan galip: 77-67
    FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda son 8 turu ilk maçında İtalyan Virtus Eirene'ye konu olan G.Saray, rakibini 77-67 yenerek 16 Şubat'taki rövanş öncesi büyük bir avantaj elde etti. İlk çeyreği 25-13, devreyi de 40-37 önde geçen sarıkırmızılılar, final periyoduna da 57-53 galip girdi. Rakibine 10 sayı fark (77-67) atan Cimbom avantajlı.
    1. 10 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:31
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