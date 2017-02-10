Dişi Aslan galip: 77-67
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda son 8 turu ilk maçında İtalyan Virtus Eirene'ye konu olan G.Saray, rakibini 77-67 yenerek 16 Şubat'taki rövanş öncesi büyük bir avantaj elde etti. İlk çeyreği 25-13, devreyi de 40-37 önde geçen sarıkırmızılılar, final periyoduna da 57-53 galip girdi. Rakibine 10 sayı fark (77-67) atan Cimbom avantajlı.
- 10 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:31
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Van Persie'nin cezası belli oldu
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GS bundan sonra tombala olayını hangi futbolcu yaparsa yapsın ceza veremez pfdk
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tarafsız aziz yıldırım şampiyon olacağız dediğinde 3 temmuz kumpasıın içinde olan fetöcüler neye güvenip böyle diyor demişlerdi. şimdi nerdeler?
- ''Advocaat’la işim olmaz!''
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FB Gökhan'i bilmem, Caner ama Fenerbahcelidir.
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