Dişi Aslan galip: 77-67

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda son 8 turu ilk maçında İtalyan Virtus Eirene'ye konu olan G.Saray, rakibini 77-67 yenerek 16 Şubat'taki rövanş öncesi büyük bir avantaj elde etti. İlk çeyreği 25-13, devreyi de 40-37 önde geçen sarıkırmızılılar, final periyoduna da 57-53 galip girdi. Rakibine 10 sayı fark (77-67) atan Cimbom avantajlı.