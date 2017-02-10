 Cimbom’da Eren şoku – Fotomaç – 10 Şubat 2017
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    10 Şubat 2017, Cuma
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    Cimbom’da Eren şoku

    Cimbom’da Eren şoku

    Sakatlıklardan başı ağrıyan ’a bir kötü haber de ’tan geldi. Ağrıları olan golcü, Kayseri maçında yok.

    Süper Lig'de kritik haftalara girilirken 'da sakatlık krizi baş gösterdi. Kupada Başakşehir ile oynanan maçta Sneijder başta olmak üzere yıldız oyuncuların yaşadığı sakatlıkları keyifleri kaçırırken dün talihsiz bir gelişme daha yaşandı. ağrıları olduğu gerekçesiyle antrenmana katılamadı. Eren'in sakatlığı sonrası sağlık ekibi adeta alarma geçti. Yıldız golcünün Kayserispor ile oynanacak karşılaşmada görev yapması beklenmiyor. Riekerink'in zorlu haftalar öncesi Eren'i riske etmek istemediği bildirilirken, Hollandalı teknik adamın alternatif bir plan hazırlamaya başladığı ifade edildi. Riekerink'in, Sneijder'in pozisyonunda görevlendirmeyi planladığı Lukas Podolski'yi Eren'in yerine hücum hattında forma vereceği, Garry Rodrigues'i ise Sneijder'in pozisyonuna monte edeceği öğrenildi.
    1. 10 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:19
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