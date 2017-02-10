Cimbom’da Eren şoku
Sakatlıklardan başı ağrıyan Galatasaray’a bir kötü haber de Eren Derdiyok’tan geldi. Ağrıları olan golcü, Kayseri maçında yok.
Süper Lig'de kritik haftalara girilirken Galatasaray'da sakatlık krizi baş gösterdi. Kupada Başakşehir ile oynanan maçta Sneijder başta olmak üzere yıldız oyuncuların yaşadığı sakatlıkları keyifleri kaçırırken dün talihsiz bir gelişme daha yaşandı. Eren Derdiyok ağrıları olduğu gerekçesiyle antrenmana katılamadı. Eren'in sakatlığı sonrası sağlık ekibi adeta alarma geçti. Yıldız golcünün Kayserispor ile oynanacak karşılaşmada görev yapması beklenmiyor. Riekerink'in zorlu haftalar öncesi Eren'i riske etmek istemediği bildirilirken, Hollandalı teknik adamın alternatif bir plan hazırlamaya başladığı ifade edildi. Riekerink'in, Sneijder'in pozisyonunda görevlendirmeyi planladığı Lukas Podolski'yi Eren'in yerine hücum hattında forma vereceği, Garry Rodrigues'i ise Sneijder'in pozisyonuna monte edeceği öğrenildi.
- 10 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:19
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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GS bundan sonra tombala olayını hangi futbolcu yaparsa yapsın ceza veremez pfdk
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tarafsız aziz yıldırım şampiyon olacağız dediğinde 3 temmuz kumpasıın içinde olan fetöcüler neye güvenip böyle diyor demişlerdi. şimdi nerdeler?
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FB Gökhan'i bilmem, Caner ama Fenerbahcelidir.
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