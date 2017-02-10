 Çetiner: Neden geri çevireyim! – Fotomaç – 10 Şubat 2017
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    10 Şubat 2017, Cuma
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    Çetiner: Neden geri çevireyim!

    Çetiner: Neden geri çevireyim!

    Ligde kötü sonuçlar alınması halinde Riekerink'in yerine 'in takımın başına getirileceği iddia edilirken tecrübeli çalıştırıcı, göreve hazır olduğunu söyledi.

    Yönetim ile bu konuda herhangi bir temasının olmadığını belirten Çetiner, Aslında benim derdim 'ın başarısıdır, inşallah başarılı olurlar da bizlere hiç gerek kalmaz. Olur da Riekerink'le yollar ayrılır bana ihtiyaç doğarsa tabi ki seve seve gelirim, Galatasaray benim kulübüm, benim camiam neden geri çevireyim" açıklamasını yaptı.

    3 SEZONDUR BOŞTA
    Galatasaray ile anılan , en son 2013-14 sezonunda Şanlıurfaspor'un başında teknik direktör olarak 15 maça çıktı ve yaklaşık 3 sezondur takım çalıştırmadı. 57 yaşındaki çalıştırıcı, Süper Lig'de en son 2008-09 sezonunun ilk iki haftasında Konyaspor'un başında teknik direktör olarak sahaya çıktı. Beşiktaş yenilgisi ve Denizli beraberliğinin ardından görevine son verildi.

    İKİYE BÖLÜNDÜLER
    Galatasaray'ın Raşit Çetiner ve Hasan Şaş ikilisiyle anılması dün en çok konuşulanlar arasındaydı. Sosyal medyada, "Madem böyle bir değişiklik düşünülüyordu; neden devre arasında yapılmadı" denilirken uzun süredir takım çalıştırmayan Çetiner ve Şaş'ın göreve getirilmesinin hata olacağı ifade edildi. Öte yandan Galatasaray'a hizmet vermiş ikiliye sahip çıkan taraftarlar da vardı.
    1. 10 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:09
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