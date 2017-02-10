 Çağlar pişman etti – Fotomaç – 10 Şubat 2017
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    10 Şubat 2017, Cuma
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    Çağlar pişman etti

    Çağlar pişman etti

    ’ın sezon başında almadığı , ’daki performansıyla ManU, City, Porto ve Roma gibi devleri peşine taktı.

    'dan sezon başında 2.5 milyon euro bonservis bedeliyle Bundesliga ekiplerinden 'a transfer olan , performansıyla 'ı pişman etti. Sarı-kırmızılı takım, 20 yaşındaki milli stoperi yaz döneminde gündemine almış ancak pahalı olduğu gerekçesiyle vazgeçmişti.

    Çağlar, Freiburg'da sergilediği futbolla dikkatleri çekerken, Avrupa'nın devleri peşine düştü. İngiliz basını, Manchester United, Manchester City, Roma ve Porto'nun genç stoperin menajeriyle irtibata geçtiğini duyurdu. Jose Mourinho hayranı Haberde, Çağlar'ın, "Mourinho'nun sadece teknik adamlık değil futbol felsefesine de hayranım. Onunla çalışmak isterim" sözlerine yer verildi. 1.87 boyundaki Çağlar, Bundesliga'da 16 maçta 1 asist yaptı.
    1. 10 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:41
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