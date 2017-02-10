Çağlar pişman etti
Galatasaray’ın sezon başında almadığı Çağlar Söyüncü, Freiburg’daki performansıyla ManU, City, Porto ve Roma gibi devleri peşine taktı.
Altınordu'dan sezon başında 2.5 milyon euro bonservis bedeliyle Bundesliga ekiplerinden Freiburg'a transfer olan Çağlar Söyüncü, performansıyla Galatasaray'ı pişman etti. Sarı-kırmızılı takım, 20 yaşındaki milli stoperi yaz döneminde gündemine almış ancak pahalı olduğu gerekçesiyle vazgeçmişti.
Çağlar, Freiburg'da sergilediği futbolla dikkatleri çekerken, Avrupa'nın devleri peşine düştü. İngiliz basını, Manchester United, Manchester City, Roma ve Porto'nun genç stoperin menajeriyle irtibata geçtiğini duyurdu. Jose Mourinho hayranı Haberde, Çağlar'ın, "Mourinho'nun sadece teknik adamlık değil futbol felsefesine de hayranım. Onunla çalışmak isterim" sözlerine yer verildi. 1.87 boyundaki Çağlar, Bundesliga'da 16 maçta 1 asist yaptı.
Çağlar, Freiburg'da sergilediği futbolla dikkatleri çekerken, Avrupa'nın devleri peşine düştü. İngiliz basını, Manchester United, Manchester City, Roma ve Porto'nun genç stoperin menajeriyle irtibata geçtiğini duyurdu. Jose Mourinho hayranı Haberde, Çağlar'ın, "Mourinho'nun sadece teknik adamlık değil futbol felsefesine de hayranım. Onunla çalışmak isterim" sözlerine yer verildi. 1.87 boyundaki Çağlar, Bundesliga'da 16 maçta 1 asist yaptı.
- 10 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:41
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GS bundan sonra tombala olayını hangi futbolcu yaparsa yapsın ceza veremez pfdk
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tarafsız aziz yıldırım şampiyon olacağız dediğinde 3 temmuz kumpasıın içinde olan fetöcüler neye güvenip böyle diyor demişlerdi. şimdi nerdeler?
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FB Gökhan'i bilmem, Caner ama Fenerbahcelidir.
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