 Bilet satışı sürüyor – Fotomaç – 10 Şubat 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Şubat 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Bilet satışı sürüyor

    Bilet satışı sürüyor
    maçının bilet satışı devam ediyor. Beyoğlu GSStore, Aslanlı Yol gişeleri, Aktif satış noktaları ve passo.com.tr'den satılan biletlerin fiyatları 43 lira ile 315 lira (VIP) arasında değişiyor. Misafir tribün ise 43 lira. TT Arena'da pazar saat 19.00'da oynanacak mücadelede çiftlere özel VIP tribünde yüzde 50 indirim uygulaması var.
    1. 10 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 21:56
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bilet satışı sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.