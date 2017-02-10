Bilet satışı sürüyor
Kayserispor maçının bilet satışı devam ediyor. Beyoğlu GSStore, Aslanlı Yol gişeleri, Aktif satış noktaları ve passo.com.tr'den satılan biletlerin fiyatları 43 lira ile 315 lira (VIP) arasında değişiyor. Misafir tribün ise 43 lira. TT Arena'da pazar saat 19.00'da oynanacak mücadelede çiftlere özel VIP tribünde yüzde 50 indirim uygulaması var.
- 10 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 21:56
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Van Persie'nin cezası belli oldu
Toplam 81
Yorum
GS bundan sonra tombala olayını hangi futbolcu yaparsa yapsın ceza veremez pfdk
- ''Bize verilen cezalar fazla''
Toplam 18
Yorum
tarafsız aziz yıldırım şampiyon olacağız dediğinde 3 temmuz kumpasıın içinde olan fetöcüler neye güvenip böyle diyor demişlerdi. şimdi nerdeler?
- ''Advocaat’la işim olmaz!''
Toplam 23
Yorum
FB Gökhan'i bilmem, Caner ama Fenerbahcelidir.
Bilet satışı sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.