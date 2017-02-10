 Aslan yine ‘Barça’lar – Fotomaç – 10 Şubat 2017
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    10 Şubat 2017, Cuma
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    Aslan yine ‘Barça’lar

    Aslan yine ‘Barça’lar
    , 'nin 22. haftasında bu akşam İspanya'da Barcelona Lassa ile karşılaşacak. Saat 23.00'te başlayacak mücadele BeIN Sports 3 ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Sarı-kırmızılılar, İstanbul'daki maçta rakibini 78-64 mağlup etmişti. Cimbom, THY Avrupa Ligi'nde 6 galibiyet ve 15 mağlubiyetle son sırada yer alırken, 8 galibiyeti, 13 yenilgisi bulunan Barcelona 12. sırada...
    1. 10 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:20
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