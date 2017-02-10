Aslan yine ‘Barça’lar
Galatasaray Odeabank, THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında bu akşam İspanya'da Barcelona Lassa ile karşılaşacak. Saat 23.00'te başlayacak mücadele BeIN Sports 3 ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Sarı-kırmızılılar, İstanbul'daki maçta rakibini 78-64 mağlup etmişti. Cimbom, THY Avrupa Ligi'nde 6 galibiyet ve 15 mağlubiyetle son sırada yer alırken, 8 galibiyeti, 13 yenilgisi bulunan Barcelona 12. sırada...
- 10 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:20
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Van Persie'nin cezası belli oldu
Toplam 81
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GS bundan sonra tombala olayını hangi futbolcu yaparsa yapsın ceza veremez pfdk
- ''Bize verilen cezalar fazla''
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tarafsız aziz yıldırım şampiyon olacağız dediğinde 3 temmuz kumpasıın içinde olan fetöcüler neye güvenip böyle diyor demişlerdi. şimdi nerdeler?
- ''Advocaat’la işim olmaz!''
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FB Gökhan'i bilmem, Caner ama Fenerbahcelidir.
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