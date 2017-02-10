4 maçtır suskun
Süper Lig'de oynadığı son dört karşılaşmada iki asist yapmasına rağmen gol atamayan Lukas Podolski, Kayserispor'u gözüne kestirdi. Teknik direktör Jan Olde Riekerink'in yine ilk 11'de şans vermesi beklenen Alman Panzeri, Türk Telekom Arena'da taraftarları golle selamlamak istediğini kaydetti.
- 10 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:02
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Van Persie'nin cezası belli oldu
Toplam 81
Yorum
GS bundan sonra tombala olayını hangi futbolcu yaparsa yapsın ceza veremez pfdk
- ''Bize verilen cezalar fazla''
Toplam 18
Yorum
tarafsız aziz yıldırım şampiyon olacağız dediğinde 3 temmuz kumpasıın içinde olan fetöcüler neye güvenip böyle diyor demişlerdi. şimdi nerdeler?
- ''Advocaat’la işim olmaz!''
Toplam 23
Yorum
FB Gökhan'i bilmem, Caner ama Fenerbahcelidir.
4 maçtır suskun haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.