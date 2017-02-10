 4 maçtır suskun – Fotomaç – 10 Şubat 2017
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    10 Şubat 2017, Cuma
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    4 maçtır suskun

    4 maçtır suskun
    Süper Lig'de oynadığı son dört karşılaşmada iki asist yapmasına rağmen gol atamayan , Kayserispor'u gözüne kestirdi. Teknik direktör Jan Olde Riekerink'in yine ilk 11'de şans vermesi beklenen Alman Panzeri, Türk Telekom Arena'da taraftarları golle selamlamak istediğini kaydetti.
    1. 10 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:02
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