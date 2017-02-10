 3-4-3 sonum olur! – Fotomaç – 10 Şubat 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Şubat 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    3-4-3 sonum olur!

    3-4-3 sonum olur!

    Teknik direktör Riekerink, Nazifoğlu’nun 3-4-3 sistemi önerisine esprili bir yanıt verdi.

    'da teknik direktör Jan Olde Riekerink, yönetici Levent Nazifoğlu ile yaptığı sohbet toplantısında ilginç bir başlık açıldı. Nazifoğlu, Riekerink'e, bazı maçlarda 3-4-3 sistemini denemesinin iyi olabileceğini söyledi.

    Hollandalı teknik adamsa bu teklife kahkahalarla, "Sanırım beni kovdurmak istiyorsun" cevabı verdi. Esprili geçen konuşmada Riekerink, "En büyük sıkıntımız defans... Defansın en büyük sıkıntısı ise Bruma ve Yasin'den beklere yardım gelmemesi. Sen ise beklerin olmadan oyna, Yasin ile Bruma kanadı tek başına kapasın diyorsun! Anladım beni göndermek istiyorsun" cevabını verdi.

    Nazifoğlu da gülerek, "Sadece tavsiyeydi" diyerek konuyu kapattı.
    1. 10 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:55
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    3-4-3 sonum olur! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.