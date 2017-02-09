 Sneijder, Rize’ye hazır – Fotomaç – 09 Şubat 2017
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    09 Şubat 2017, Perşembe
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    , Rize’ye hazır

    Sneijder, Rize’ye hazır

    Tedavisi sonuç veren Hollandalı, gelecek hafta tam kapasiteyle oynayacak duruma gelecek.

    Sakatlığı nedeniyle Beşiktaş derbisine yetişip yetişmeyeceği tartışılan Sneijder için sağlık heyetinin uyguladığı tedavi programı sonuç verdi. Tecrübeli oyuncu, gelecek haftaki Rize maçına kadar tam hazır hale gelecek. Hollandalı'nın Rize deplasmanında forma giymesi ise bu haftaki Kayserispor mücadelesinde 10 numara pozisyonunda oynayacak ismin performansına bağlı.
    1. 09 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 04:27
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