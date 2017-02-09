 Savunmada dev rekabet – Fotomaç – 09 Şubat 2017
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    09 Şubat 2017, Perşembe
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    Savunmada dev rekabet

    Savunmada dev rekabet

    22 yaşındaki oyuncu haftaya takıma katılacak. Stoper mevkii için büyük kapışma yaşanacak.

    'da rekabetin en çok yaşanacağı yer savunma olacak. Uzun süredir çalışmalarnı ayrı sürdüren Koray Günter, gelecek haftadan itibaren takıma katılacak. Böylece, devre arasında Ahmet Çalık'ı da kadrosuna dahil eden Aslan'da Chedjou, Semih ve Hakan ile birlikte stoper sayısı 5'i bulacak ve forma savaşı tavan yapacak. Sezonu sonuna doğru Serdar Aziz'in de iyileşmesiyle bu rekabet daha da artacak.
    1. 09 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 05:10
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