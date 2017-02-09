Riekerink savaşı!
Dursun Özbek, Riekerink’in gitmesini isteyenlere “Şu an hoca değiştirmenin hiçbir faydası olmaz. Biraz daha sabredelim” diyerek Hollandalı’yı harcatmadı.
RODRİGUES SAVUNMASI
Riekerink, Rodrigues'i neden oynatmadığı eleştirileri için kendini savundu. Sarı-kırmızılı hoca, "Takımın en golcüsü Yasin'i mi keseyim, yoksa en iyisi Bruma'yı mı? Ben forvet isterken kanat oyuncusu aldılar; şimdi de onu oynatmamı istiyorlar" diyerek dert yandı.
YARIŞ YENİ BAŞLIYOR
Kupadan elenilmesinin ardından takımın moralini düzeltmek yine Riekerink'e düştü. Talebeleriyle toplantı yapan Riekerink, "Kimse umutsuzluğa kapılmasın. Hâlâ şampiyonluğun en güçlü adayıyız. Yarış yeni başlıyor ve herkese ihtiyacım olacak. Sizlere güveniyorum" sözleriyle takıma inancını dile getirdi.
- 09 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 04:09
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Toplam 30
Yorum
PASCAL OLAYI Beşiktaş P..Nouma'yı 7 ay futboldan men cezası aldıktan sonra gönderdi. Madem oynatamayacağım neden para ödeyeyim dedi. BJK,Tatlı su kurnazı
- Fenerbahçe'den Van Persie tişörtü!
Toplam 50
Yorum
3büyükler [BEŞİKTAŞ] [GALATASARAY] [TRABZONSPOR] DAN BAŞKA 3 BÜYÜK YOKTUR !!! KIAYANETE KADARDA BU BÖLE ARTIK !
- Gidenler uçuyor
Toplam 19
Yorum
UltraArslan Biz uçamayız.. Yaş ortalaması 33 olan Oyuncular var.. Sabri, Chedjou, Hakan Balta, De Jong, Podolski, Snejder bunlara uçamazsın .....
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