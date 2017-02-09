Riekerink savaşı!

Dursun Özbek, Riekerink’in gitmesini isteyenlere “Şu an hoca değiştirmenin hiçbir faydası olmaz. Biraz daha sabredelim” diyerek Hollandalı’yı harcatmadı.

Sezon başından beri 'gitti gidecek' dedikodularıyla anılan teknik direktör Jan Olde Riekerink kupadan elenilmesi sonrası yeniden hedef tahtasına konurken, başkan Dursun Özbek, Hollandalı hocayı korumaya aldı. Dün akşam yapılan yönetim kurulu toplantısında, Riekerink'in bir an önce gönderilmesini isteyen muhaliflere karşı çıkan Özbek, "Şu dakikada yapılacak bir hoca değişikliğinin kimseye faydası olmaz" diyerek Hollandalı çalıştırıcıyı savundu. Başkan, taktikleri ve oyuncu tercihleri nedeniyle sert eleştirilere sıkça maruz kalan Riekerink'e biraz daha süre tanınmasını istedi. Bu gelişmeler üzerine 54 yaşındaki teknik adamla yola devam kararı alındı. Ancak kötü sonuçların ligde devam etmesi, özellikle 2 hafta sonraki Beşiktaş derbisinde alınacak muhtemel bir yenilgi sonrası Özbek'in muhaliflerin bu isteğine daha fazla göğüs geremeyeceği belirtildi.



RODRİGUES SAVUNMASI

Riekerink, Rodrigues'i neden oynatmadığı eleştirileri için kendini savundu. Sarı-kırmızılı hoca, "Takımın en golcüsü Yasin'i mi keseyim, yoksa en iyisi Bruma'yı mı? Ben forvet isterken kanat oyuncusu aldılar; şimdi de onu oynatmamı istiyorlar" diyerek dert yandı.



YARIŞ YENİ BAŞLIYOR

Kupadan elenilmesinin ardından takımın moralini düzeltmek yine Riekerink'e düştü. Talebeleriyle toplantı yapan Riekerink, "Kimse umutsuzluğa kapılmasın. Hâlâ şampiyonluğun en güçlü adayıyız. Yarış yeni başlıyor ve herkese ihtiyacım olacak. Sizlere güveniyorum" sözleriyle takıma inancını dile getirdi.