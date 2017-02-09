 Persie doktora gitsin! – Fotomaç – 09 Şubat 2017
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    09 Şubat 2017, Perşembe
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    Persie doktora gitsin!

    Persie doktora gitsin!

    Divan Kurulu Toplantısı'nda Volkan ve Van Persie'ye tepki geldi.

    'ın dünkü Divan Kurulu toplantısında, Fenerbahçeli Volkan Demirel ve Robin van Persie de gündeme geldi. Derbi sonrasında, Galatasaray'a edilen küfürlü tezahürata eşlik eden Volkan Demirel'in Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gerekli cezayı alması adına yönetimin bu konuyu takip etmesi istenirken Beşiktaş maçında Dusko Tosic ile tartışırken elini şortunun içine sokan Robin van Persie için ise "Rahatsızlığın varsa doktora git" ifadesi kullanıldı.
    1. 09 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 05:12
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