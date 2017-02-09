 Oyuncakları da kurtardı – Fotomaç – 09 Şubat 2017
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    09 Şubat 2017, Perşembe
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    Oyuncakları da kurtardı

    Oyuncakları da kurtardı

    Uruguaylı, oyuncu oldu. Sevgililer Günü reklam filminde kalpleri, çiçekleri, çikolataları yakaladı.

    , GNÇ'nin 2017 anti-sevgililer günü kahramanı oldu. Çekilen reklam filminde 'Her Şeyi Kurtaran Adam Muslera', gençlerin üstüne giden kalpleri, çiçekleri, çikolataları tek tek yakalıyor. Reklam filmi, mobil oyuna da çevrildi. Bu oyunda Muslera kalede ona atılan peluş ayıları kurtarmaya çalışıyor. Muslera'ya kurtarış yaptırılan mobil oyun GNÇ uygulaması üzerinden oynanabiliyor.



    AĞRISA DA SAHADA
    Kırık parmağındaki ağrı ve belindeki sorun nedeniyle Başakşehir'e karşı oynamayan Muslera, ağrıları devam etse de Kayseri sınavında forma giymek istediğini teknik heyete iletti.
    1. 09 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 04:53
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