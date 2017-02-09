 ''Kimse Ergin Ataman'ı sindiremez!'' – Fotomaç – 09 Şubat 2017
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    09 Şubat 2017, Perşembe
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    ''Kimse 'ı sindiremez!''

    ''Kimse Ergin Ataman'ı sindiremez!''

    Yönetici , 'ın gönderileceği iddialarının doğru olmadığını söyledi.

    Topsakal, "Böyle bir şey yok. Sezon bittikten sonra kendisi ile oturup gelecek adına konuşacağız" dedi.

    AYAR ÇEKEMEZLER
    G.Saray Odeabank koçu Ataman, ayrılık haberlerine sert tepki gösterdi. Ataman, "Kimse Ergin Ataman'ı sindiririz, ayar çekeriz gibi şeyler düşünmesin. Türkiye'de en son ayar çekilecek insanlardan bir tanesi benim" diye konuştu.
    1. 09 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 04:31
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