''Kimse Ergin Ataman'ı sindiremez!''
Yönetici Can Topsakal, Ergin Ataman'ın gönderileceği iddialarının doğru olmadığını söyledi.
AYAR ÇEKEMEZLER
G.Saray Odeabank koçu Ataman, ayrılık haberlerine sert tepki gösterdi. Ataman, "Kimse Ergin Ataman'ı sindiririz, ayar çekeriz gibi şeyler düşünmesin. Türkiye'de en son ayar çekilecek insanlardan bir tanesi benim" diye konuştu.
- 09 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 04:31
- ''Oynayacak kupa bulamazsın!''
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Yorum
BJK 1903 Şekip Mosturoğlu.ORMAN SÜT KUPASI DEDI DIYE ELESTIRIYORSUN PEKI KENDI BASKANIN AZIZ ZAMANINDA BIR TENEKE KUPASI DEYINCE NEDEN ELESTIRMEDIN
- ''Kjaer elime vurdu''
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AKDENIZLİ izleyıcı olarak ızledım bır galatasaray tarafdarı olarak yazıyorum en az fener oyuncusu 3 mac ceza verılmesı lazım bız tv lerde ailemızle !
- Riekerink savaşı!
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Yetti Gari Bruma bencilin teki kes gitsin aklı başına gelir belki ayrıca Rodrigues daha iyi oyuncu .
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