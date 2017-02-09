Kayserispor maçı öncesi sıkıntı büyük
Galatasaray, Süper Lig'deki kritik Kayserispor maçı öncesinde sancılı günler yaşıyor.
Selçuk İnan'ın daha önce buna benzer sakatlıklarda risk alarak oynamak istediği biliniyor. Ancak sakatlığının tekrarlama riski Riekerink'i düşündürüyor.
Ve sonrasında birbirinden önemli olan Rize deplasmanı ve Beşiktaş derbisi bulunuyor. Koltuğu sallanan Riekerink hem bu iki maçı kazanmak hem de Beşiktaş maçına sakatlıklardan arınıp, tam kadro hazırlanmak amacında. Bu yüzden Selçuk İnan'ın az da olsa oynama olasılığına karşın Hollandalı teknik adamın Tolga Ciğerci'ye forma vermesi büyük olasılık. Aynı şekilde savunmanın solunda da Carole'ün yerine Linnes'in oynaması ağırlık kazanmış durumda.
Galatasaray, Tolga Ciğerci ve Linnes'in son durumunu görmek için hazırlık maçı ayarladı. Florya'da bugün oynanan maçta rakip Eyüpspor. Riekerink bugün Eyüpspor ile oynanan 30'ar dakikalık antrenman maçında Tolga Ciğerci ve Linnes'i as takımda oynatarak Kayseri maçının taktiğini de denedi.
- 09 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:40
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Yorum
austin borçtan sonraki projeler,sistem oturtma önemli aynı hatalar yapılırsa gidenle kalırsın öyle bi sistem kuracaksın ki bu fedalar hibe olmasın
- 5 dakikada işlem tamam
Toplam 11
Yorum
austin borcu kapattıktan sonraki süreç çok önemli tekrar yapılacak yanlış haeketler tekrar borçlenılırsa elden çıkanlar hibe olmuş olur..
- Riekerink savaşı!
Toplam 25
Yorum
austin t.d,rektör değişikliği şu zmanda o kadr gereksiz ki.daha önce yapıldı ve ne hallere düştük bunlardanda mı ders almadınız..sezon sonu bakılır
Kayserispor maçı öncesi sıkıntı büyük haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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