 Galatasaray'da Kayserispor hazırlıkları – Fotomaç – 09 Şubat 2017
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    09 Şubat 2017, Perşembe
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    Galatasaray'da Kayserispor hazırlıkları

    Galatasaray'da Kayserispor hazırlıkları

    Galatasaray, STSL Turgay Şeren Sezonu'nun 20. haftasındaki Kayserispor maçı öncesinde Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Eyüpspor ile antrenman maçı yaptı.

    Sarı-Kırmızılı takım, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde 30'ar dakikalık iki devre halinde gerçekleştirilen karşılaşmaya Batuhan Şen, Luis Cavanda, Aurelien Chedjou, Hakan Balta, Martin Linnes, Tolga Ciğerci, Josue Pesqueira, Sinan Gümüş, Kerem Çalışkan, Garry Rodrigues ve Berk İsmail Ünsal 11'iyle çıktı. İkinci yarının başında ise Berk İsmail Ünsal'ın yerine Birhan Vatansever dahil oldu.

    Karşılaşmayı Galatasaray 4-0 kazanırken goller Kerem Çalışkan, Hakan Balta, Sinan Gümüş ve Garry Rodrigues'ten geldi.

    Teknik Direktör Riekerink sakatlıkları sona eren Tolga Ciğerci, Linnes ve diğer oyuncuların durumunu görmek amacıyla bu maçı düzenledi. Sneijder'in yokluğunda Rodrigues'in de Kayserispor karşısında ilk 11'de yer alması bekleniyor.

    MUSLERA VE RIEKERINK BASIN TOPLANTISINA KATILACAK

    Galatasaray, Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarına Cuma günü saat 11:00'de ilk bölümü medya mensuplarına açık olarak yapacağı antrenmanla devam edecek.

    Antrenmanın ardından saat 14:00'te Fernando Muslera, Turgay Vardar Medya Merkezi'nde düzenlenecek basın toplantısına katılacak. Saat 14:30'da ise teknik direktör Jan Olde Riekerink, Kayserispor maçı öncesi medya mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

    1. 09 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:44
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