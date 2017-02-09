Galatasaray'da Kayserispor hazırlıkları
Galatasaray, STSL Turgay Şeren Sezonu'nun 20. haftasındaki Kayserispor maçı öncesinde Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Eyüpspor ile antrenman maçı yaptı.
Karşılaşmayı Galatasaray 4-0 kazanırken goller Kerem Çalışkan, Hakan Balta, Sinan Gümüş ve Garry Rodrigues'ten geldi.
Teknik Direktör Riekerink sakatlıkları sona eren Tolga Ciğerci, Linnes ve diğer oyuncuların durumunu görmek amacıyla bu maçı düzenledi. Sneijder'in yokluğunda Rodrigues'in de Kayserispor karşısında ilk 11'de yer alması bekleniyor.
MUSLERA VE RIEKERINK BASIN TOPLANTISINA KATILACAK
Galatasaray, Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarına Cuma günü saat 11:00'de ilk bölümü medya mensuplarına açık olarak yapacağı antrenmanla devam edecek.
Antrenmanın ardından saat 14:00'te Fernando Muslera, Turgay Vardar Medya Merkezi'nde düzenlenecek basın toplantısına katılacak. Saat 14:30'da ise teknik direktör Jan Olde Riekerink, Kayserispor maçı öncesi medya mensuplarının sorularını yanıtlayacak.
- 09 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 16:44
- Fenerbahçe'den Van Persie tişörtü!
Toplam 108
Yorum
sdf sdf aferim çok akıllı adamsın :)
- İmha planı hazır
Toplam 8
Yorum
TARAFTAR Maç sonucunda Ersun istifa dememeniz için tavsiye ettik arkadaş.
- Fenerbahçe'den Van Persie tişörtü!
Toplam 108
Yorum
V.PERSİ eyvah biz şimdi ne yapacağız sen başka takımı tutarsan. lütfen yapma. lütfen
Galatasaray'da Kayserispor hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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