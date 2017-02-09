Galatasaray, İspanya deplasmanında
Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında yarın deplasmanda İspanya temsilcisi Barcelona Lassa ile karşılaşacak.
Ligde yaptığı son 2 maçı kaybeden sarı-kırmızılılar, 6 galibiyet ve 15 mağlubiyetle son sırada bulunuyor.
Son 6 müsabakasından 5'ini yitiren Barcelona Lassa ise 8 galibiyet ve 13 mağlubiyetle 12. sırada yer alıyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı sarı-kırmızılılar, 78-64'lük skorla kazanmıştı.
- 09 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:27
- Persie doktora gitsin!
Toplam 17
Yorum
aslaniye Bugün baskette gene 100 yermiyiz ?
- Bero geri dönüyor
Toplam 2
Yorum
maçkali Gasaray macında attırdıgı gol tarihe gecti.
- ''Kjaer elime vurdu''
Toplam 53
Yorum
KaRTaL hani fb.Türkiye kupası maçlarına yedek kadro ve altyapı oyuncularıyla çıkacaktı..kupanın kulubunu elinize verdikten sonra söylemiştiniz bunu
Galatasaray, İspanya deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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