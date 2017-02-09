 Dişi Aslan, İtalya deplasmanında – Fotomaç – 09 Şubat 2017
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    09 Şubat 2017, Perşembe
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    Dişi Aslan, İtalya deplasmanında

    Dişi Aslan, İtalya deplasmanında

    , FIBA Avrupa Kupası son 8 turu ilk maçında bugün deplasmanda İtalyan ekibi Virtus Eirene'yle karşılaşacak.

    Ragusa kentindeki Pala Minardi'de yapılacak müsabaka, Türkiye saatiyle 22.30'da başlayacak. Mücadelenin rövanşı ise 16 Şubat Perşembe günü İstanbul'da oynanacak. Sarı-kırmızılı takım, tur atlayacak ekibin çeyrek finale yükseleceği eşleşmenin ilk maçında avantajlı bir skor almak için mücadele verecek.
    1. 09 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:15
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