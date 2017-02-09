Dişi Aslan, İtalya deplasmanında

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası son 8 turu ilk maçında bugün deplasmanda İtalyan ekibi Virtus Eirene'yle karşılaşacak.

Ragusa kentindeki Pala Minardi'de yapılacak müsabaka, Türkiye saatiyle 22.30'da başlayacak. Mücadelenin rövanşı ise 16 Şubat Perşembe günü İstanbul'da oynanacak. Sarı-kırmızılı takım, tur atlayacak ekibin çeyrek finale yükseleceği eşleşmenin ilk maçında avantajlı bir skor almak için mücadele verecek.