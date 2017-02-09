 5 dakikada işlem tamam – Fotomaç – 09 Şubat 2017
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    09 Şubat 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    5 dakikada işlem tamam

    5 dakikada işlem tamam

    Divan’da konuyla ilgili üyelere bilgi veren Başkan Özbek, “Gelen paranın 315 milyon TL’si 5 dakikada bankaların hesabına geçti. 430 milyon lira borcumuz kaldı ve bunu da kapatacağız” diye konuştu.

    Başkanı Dursun Özbek, Riva ve Florya arazilerinin değerlendirilmesi konusunda Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ile yaptıkları projeden salı günü itibarıyla kasalarına 342 milyon lira para girdiğini açıkladı. Riva ve Florya projelerinin tasarlandığı şekilde devam ettiğini söyleyen Özbek, "Geçmiş dönemdeki bütün yönetimler bu projeleri yapmak istemiştir. Çünkü bu projeler Galatasaray'ı sıkıntılardan kurtaracak projedir. Galatasaray şu anda çok kıymetli bir emanetini taşıyor. Hem ülkenin hem de Galatasaray'ın bugünkü konumu itibariyle çok hassas günlerden geçiyoruz. Emin olun, kendi varlıklarıma dikkat ettiğim kadar bu konuda hassasım" tedi. Emlak Konut ile yaptıkları anlaşmadan kaynaklanan ilk faz ödemeyi aldıklarını ifade eden Özbek, uzun süredir para sıkıntısı yaşayan Galatasaray'ın borçlarının önemli bir kısmını kapattıklarını müjdeledi.

    SÖZÜMÜZÜ TUTACAĞIZ
    Sarı-kırmızılı başkan sözlerini şöyle sürdürdü: "342 milyon TL Galatasaray'ın kasasına para girdi. Bunun 315 milyon TL'si Aktif Bank ve Denizbank kredi borçlarının ödenmesi için anında 5 dakika içerisinde bu bankaların hesaplarına gönderildi. Bankalara olan borcumuz evvelki gün itibariyle 750 milyon TL civarındaydı. 430 milyon TL civarında bir borcumuz kaldı. İhaleler yapılınca alacağımız diğer fazlarla da diğer borcu hiç beklemeden kapatacağız. Bu yönetim, bu genel kurulda verdiği sözün arkasında durmak için gerekli çabayı sarf ediyor" diyerek sözlerini sonlandırdı.

    PARA NEREDEN GELDİ?
    -    Florya ve Riva arazilerinin değerlendirilmesi için Emlak Konut ile yaptığı protokolü masaya koyan Galatasaray, Denizbank ile anlaşma sağladı.
    -İki arazinin değerlendirilmesi için yapılan projeden uzun vadede en az 508 milyon TL alması hesap edilen sarı-kırmızılılar, bunu kırdırıp karşılığında Denizbank'tan 342 milyon TL aldı.
    -Para, salı günü akşamı kulübün hesabına yatırılırken Galatasaray da böylece borçlarının bir kısmından kurtulmuş oldu.

    GECELERİ UYUYAMIYORUM
    Galatasaray'ın düzlüğe çıkması için gecesini gündüzüne katıp çalıştığını ifade eden Başkan Dursun Özbek, "Şundan emin olun; kendi varlıklarıma dikkat ettiğim kadar Galatasaray'ın varlığına dikkat ediyorum. Uyumadığım günler oluyor" ifadesini kullanırken Galatasaray Kulübü Üyelerine bir de çağrı yaptı: Lütfen bu yönetimin yanında olun. Galatasaray'ı bu durumdan çıkarmak için büyük çaba sarf ediyoruz.

    GÖZLER KKTC'DE
    Florya'daki tesisleri Kemeburgaz'a taşımayı planlayan Galatasaray'ın bir sonraki hedefi KKTC'nin Kumyalı bölgesinde denize sıfır olarak kulübe tahsis edilen 150 dönüme tekabül eden araziye tesis kurmak. Bu konuda KKTC yönetimi ile görüşmelerin sürdüğü ve kısa bir süre içinde taraflar arasında protokol imzalanmasının beklendiği bildirildi.

    BİZ AKIL ETMEDİK!
    , Divan'da yaptığı konuşmada, eleştirilere tepki gösterdi. "Bu projelerin ruhuna ters düşen, yanlış yorumlanmasına sebep olacak yayınlar yapılıyor" diyen Başkan Özbek şöyle konuştu: "Bu projeyi bugünkü yönetim akıl etmemiştir. 2005'ten itibaren tüm yönetimler bu projeleri yapmak istemişlerdir. Bu bir emlak geliştirme projesidir. Bunun üç aşaması vardır. Birincisi, yaptığınız sözleşmeye katkıda bulunduğunuz değerlere göre bir tutar elinize geçer. İkinci aşaması, projeler geliştirildikten sonra ihale edilir. İhale sürecinde de Galatasaray'ın yüzde 80'e 20 gibi bir payı vardır. Üçüncü aşama, proje bitiminde ortaya çıkacak hasılattaki tutardır."

    FUTBOLCULAR PARALANDI
    Florya-Riva anlaşması sayesinde borçlarını azaltan Galatasaray'da futbolcuların da yüzü güldü. Yerli isimlere 3 aydır ödeme yapmakta zorlanan yönetimin, oyuncuların hesaplarına toplam 5 milyon euro yatırdığı ifade edildi.

    RAPORLAR GELDİ
    Geçmişe dönük inceleme yapan komiteyle ilgili de bilgi veren Özbek, "Bu komite, yaptığı çalışmalarla ilgili raporunu bana sundu. Bu rapor, fiiliyattaki olayları engellemeye yönelik bir rapordu" dedi.

    SALON İNŞAATI BAŞLIYOR
    Türk Telekom Arena'nın yanına inşa etmeyi planladıkları 15 bin kişilik salon projesi için gerekli izinlerin alındığını dile getiren Özbek, "Proje, yeni şekliyle büyük bir firmanın dikkatini çekti" ifadesini kullandı. Salonun sadece basketbolun oynanacağı bir yer olmayacağına dikkati çeken Özbek, "İcabında farklı etkinliklerin yapılabileceği 15 bin kişilik bir salon olacak. Burası 365 gün yaşayan bir mekan haline gelecek. Galatasaray'a yakışan bir proje olmasına dikkat ettik. Salonun yapılması konusunda çok büyük bir firma ile sponsorluk görüşmelerimiz sürüyor. 1-2 hafta içinde ruhsatını alıp, inşaata başlayacağımızı düşünüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

    YENİ SALONDA NELER OLACAK?
    Galatasaray'ın yaptıracağı yeni salon Avrupa normlarında, farklı konserlerin ve etkinliklerin yapılabileceği bir yer olacak. 7 gün kullanılabilecek. İşte taraftarların merakla beklediği salonla ilgili rakam ve bilgiler:

    15 bin kişilik kapalı spor salonu yapılacak. Galatasaray'ın amatör şubeleri burayı kullanacak.
    Ofisler ve ticari merkezlerle 365 gün yaşayan bir mekan haline gelecek.
    29 bin 500 metrekare kiralanabilir bir alan var.
    7 bin metrekareye yakın açık alan etkinlik var.
    3750 metrekare inovasyon ve bilim merkezi var.
    İçine görkemli bir müze yapılacak ve bu müzeyle birlikte stat turları düzenlenecek.
    Çocuklara oyun salonları ayrılacak. Ailecek gelinebilecek bir yer olacak.

    TEKNOLOJİK MÜZE
    Stadın yanına yapılacak salonun içine müze projesini de dahil ettiklerini kaydeden Dursun Özbek, "En son teknoloji kullanılarak herkesin dikkatini çekeceği bir müze oluşturulacak" diye konuştu.


    Savaş ÇORLU
    1. 09 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 04:28
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