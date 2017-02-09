5 dakikada işlem tamam

Başkanıarazilerinin değerlendirilmesi konusundaile yaptıkları projeden salı günü itibarıyla kasalarınalira para girdiğini açıkladı.projelerinin tasarlandığı şekilde devam ettiğini söyleyen, "Geçmiş dönemdeki bütün yönetimler bu projeleri yapmak istemiştir. Çünkü bu projelersıkıntılardan kurtaracak projedir. Galatasaray şu anda çok kıymetli bir emanetini taşıyor. Hem ülkenin hem de Galatasaray'ın bugünkü konumu itibariyle çok hassas günlerden geçiyoruz. Emin olun, kendi varlıklarıma dikkat ettiğim kadar bu konuda hassasım" tedi.ile yaptıkları anlaşmadan kaynaklanan ilk faz ödemeyi aldıklarını ifade eden Özbek, uzun süredir para sıkıntısı yaşayan Galatasaray'ınönemli bir kısmını kapattıklarını müjdeledi.Sarı-kırmızılı başkan sözlerini şöyle sürdürdü: "Galatasaray'ın kasasına para girdi. Bunun 315 milyon TL'sivekredi borçlarının ödenmesi için anında 5 dakika içerisinde bu bankaların hesaplarına gönderildi. Bankalara olan borcumuz evvelki gün itibariylecivarındaydı.civarında bir borcumuz kaldı. İhaleler yapılınca alacağımız diğer fazlarla da diğer borcu hiç beklemeden kapatacağız. Bu yönetim, buverdiği sözün arkasında durmak için gerekli çabayı sarf ediyor" diyerek sözlerini sonlandırdı.Floryavearazilerinin değerlendirilmesi için Emlak Konut ile yaptığı protokolü masaya koyan Galatasaray, Denizbank ile anlaşma sağladı.-İki arazinin değerlendirilmesi için yapılan projeden uzun vadede en azalması hesap edilen sarı-kırmızılılar, bunu kırdırıp karşılığında Denizbank'tanaldı.-Para, salı günü akşamı kulübün hesabına yatırılırken Galatasaray da böylece borçlarının bir kısmından kurtulmuş oldu.Galatasaray'ın düzlüğe çıkması için gecesini gündüzüne katıp çalıştığını ifade eden Başkan, "Şundan emin olun; kendi varlıklarıma dikkat ettiğim kadar Galatasaray'ın varlığına dikkat ediyorum. Uyumadığım günler oluyor" ifadesini kullanırken Galatasaray Kulübü Üyelerine bir de çağrı yaptı:Florya'daki tesisleri Kemeburgaz'a taşımayı planlayanbir sonraki hedefiKumyalı bölgesinde denize sıfır olarak kulübe tahsis edilentekabül eden araziye tesis kurmak. Bu konudaile görüşmelerin sürdüğü ve kısa bir süre içinde taraflar arasında protokol imzalanmasının beklendiği bildirildi.yaptığı konuşmada, eleştirileretepki gösterdi. "Buprojelerin ruhuna ters düşen,yanlış yorumlanmasına sebepolacak yayınlar yapılıyor" diyenşöyle konuştu:"Bu projeyi bugünkü yönetimakıl etmemiştir. 2005'ten itibarentüm yönetimler bu projeleriyapmak istemişlerdir. Bubirprojesidir.Bunun üç aşaması vardır. Birincisi,yaptığınız sözleşmeye katkıdabulunduğunuz değerleregöre bir tutar elinize geçer.İkinci aşaması, projeler geliştirildiktensonra ihale edilir.de Galatasaray'ınyüzde 80'e 20 gibi bir payıvardır. Üçüncü aşama, projebitiminde ortayaçıkacak hasılattakitutardır."Florya-Riva anlaşması sayesinde borçlarını azaltanfutbolcuların da yüzü güldü. Yerli isimlere 3 aydır ödeme yapmakta zorlanan yönetimin, oyuncuların hesaplarına toplamyatırdığı ifade edildi.Geçmişedönük inceleme yapan komiteyle ilgili de bilgi veren, "Bu komite, yaptığı çalışmalarla ilgili raporunu bana sundu. Bu rapor, fiiliyattaki olaylarıyönelik bir rapordu" dedi.Türk Telekom Arena'nın yanına inşa etmeyi planladıkları 15 bin kişilikiçin gerekli izinlerin alındığını dile getiren Özbek, "Proje, yeni şekliyle büyük bir firmanın dikkatini çekti" ifadesini kullandı.sadece basketbolun oynanacağı bir yer olmayacağına dikkati çeken Özbek, "İcabında farklı etkinliklerin yapılabileceğibir salon olacak. Burası 365 gün yaşayan bir mekan haline gelecek. Galatasaray'a yakışan bir proje olmasına dikkat ettik.yapılması konusunda çok büyük bir firma ile sponsorluk görüşmelerimiz sürüyor. 1-2 hafta içinde, inşaata başlayacağımızı düşünüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.Galatasaray'ın yaptıracağı yeni salon, farklı konserlerin ve etkinliklerin yapılabileceği bir yer olacak. 7 gün kullanılabilecek. İşte taraftarların merakla beklediği salonla ilgili rakam ve bilgiler:Ofisler ve ticari merkezlerle 365 gün yaşayan bir mekan haline gelecek.7 bin metrekareye yakın açık alan etkinlik var.İçine görkemli bir müze yapılacak ve bu müzeyle birlikte stat turları düzenlenecek.Stadın yanına yapılacak salonun içine müze projesini de dahil ettiklerini kaydeden Dursun Özbek, "En son teknoloji kullanılarak herkesin dikkatini çekeceği bir müze oluşturulacak" diye konuştu.