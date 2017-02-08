 Süper Kupa hatırlatması – Fotomaç – 08 Şubat 2017
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    08 Şubat 2017, Çarşamba
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    Süper Kupa hatırlatması

    Süper Kupa hatırlatması
    Anadolu Ajansı'nın 'Galatasaray'ın 5 yıl sonra sezonu kupasız kapatma' ihtimalinin doğduğuna yönelik haberine yanıt geldi. Sarı-kırmızılılar, konu hakkında bir açıklama yaparak, "Galatasaray'ın sezonu kupasız kapama ihtimali bulunmuyor. Ağustos ayında alınan Süper Kupa, 2016-2017 sezonu kadrosuyla kazanıldı. Tıpkı 2000'deki UEFA Süper Kupası'nın 2000-2001 sezonunda kazanılması gibi" denildi.
    1. 08 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:13
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