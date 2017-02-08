Süper Kupa hatırlatması
Anadolu Ajansı'nın 'Galatasaray'ın 5 yıl sonra sezonu kupasız kapatma' ihtimalinin doğduğuna yönelik haberine yanıt geldi. Sarı-kırmızılılar, konu hakkında bir açıklama yaparak, "Galatasaray'ın sezonu kupasız kapama ihtimali bulunmuyor. Ağustos ayında alınan Süper Kupa, 2016-2017 sezonu kadrosuyla kazanıldı. Tıpkı 2000'deki UEFA Süper Kupası'nın 2000-2001 sezonunda kazanılması gibi" denildi.
- 08 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:13
FOTOMAÇ GÜNDEM
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Hakan Temür Van porsuk eliyle tombala çekiyo bakalım ne çıkar göreceğiz
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Cesur yürek Beşiktaşlı erkekçe verdiği mücadeleyi takınır palavrayı tiyatroyu değil fark 9 puan Aziz bey şimdiden başının çaresine baksın
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Cesur yürek Allah bilir bu kadar rezil bir mücadeleye sevinirsiniz Beşiktaşlıerkekçe verdiği múcadeleyi takınır bunu böyle bilin bizde tiyatroya yer yok
Süper Kupa hatırlatması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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