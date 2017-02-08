Süper Cimbom
Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası 8’li final maçında Slovenya ekibi Nova KBM Branik’i set vermeden devirdi, rövanş için avantaj elde etti. Rövanş maçı 23 Şubat Perşembe günü oynanacak
Voleybolda Kadınlar CEV Kupası 8'li final ilk maçında Galatasaray, Slovenya temsilcisi Nova KBM Branik'i 3-0 yendi. Sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda yapacağı rövanş maçı öncesi önemli bir avantaj elde etti. 8'li finalin rövanşı, 23 Şubat Perşembe günü, 20.00'de, Slovenya'nın Maribor şehrinde oynanacak. Sarı-kırmızılılar, turu geçmesi durumunda Polonya'nın Lodz ile Fransa'nın Cannes takımlarıdan tur atlayacak ekiple karşılaşacak.
- 08 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:24
FOTOMAÇ GÜNDEM
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Hakan Temür Van porsuk eliyle tombala çekiyo bakalım ne çıkar göreceğiz
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Cesur yürek Beşiktaşlı erkekçe verdiği mücadeleyi takınır palavrayı tiyatroyu değil fark 9 puan Aziz bey şimdiden başının çaresine baksın
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Cesur yürek Allah bilir bu kadar rezil bir mücadeleye sevinirsiniz Beşiktaşlıerkekçe verdiği múcadeleyi takınır bunu böyle bilin bizde tiyatroya yer yok
Süper Cimbom haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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