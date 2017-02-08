Süper Cimbom

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası 8’li final maçında Slovenya ekibi Nova KBM Branik’i set vermeden devirdi, rövanş için avantaj elde etti. Rövanş maçı 23 Şubat Perşembe günü oynanacak

Voleybolda Kadınlar CEV Kupası 8'li final ilk maçında Galatasaray, Slovenya temsilcisi Nova KBM Branik'i 3-0 yendi. Sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda yapacağı rövanş maçı öncesi önemli bir avantaj elde etti. 8'li finalin rövanşı, 23 Şubat Perşembe günü, 20.00'de, Slovenya'nın Maribor şehrinde oynanacak. Sarı-kırmızılılar, turu geçmesi durumunda Polonya'nın Lodz ile Fransa'nın Cannes takımlarıdan tur atlayacak ekiple karşılaşacak.