Sözleri yönetim toplantısına damga vurdu
Levent Nazifoğlu'nun, Başakşehir maçının ardından hakemlerle ilgili "Ben ne konuşayım, artık çıksın başkan konuşsun" demesi tepki çekti.
Dün yönetim toplantısında birçok idareci Nazifoğlu'nun, başkan Özbek'e yol göstermesinin çok yakışıksız kaçtığını ifade etti. Bu arada TFF, kötü tezahürat nedeniyle Galatasaray, 'hakem soyunma odası koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareketleri' nedeniyle de Levent Nazifoğlu'nu PFDK'ya sevk etti.
- 08 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:17
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Hakan Temür Van porsuk eliyle tombala çekiyo bakalım ne çıkar göreceğiz
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Cesur yürek Beşiktaşlı erkekçe verdiği mücadeleyi takınır palavrayı tiyatroyu değil fark 9 puan Aziz bey şimdiden başının çaresine baksın
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Cesur yürek Allah bilir bu kadar rezil bir mücadeleye sevinirsiniz Beşiktaşlıerkekçe verdiği múcadeleyi takınır bunu böyle bilin bizde tiyatroya yer yok
Sözleri yönetim toplantısına damga vurdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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