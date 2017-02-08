 Sözleri yönetim toplantısına damga vurdu – Fotomaç – 08 Şubat 2017
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    08 Şubat 2017, Çarşamba
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    Sözleri yönetim toplantısına damga vurdu

    Sözleri yönetim toplantısına damga vurdu

    'nun, Başakşehir maçının ardından hakemlerle ilgili "Ben ne konuşayım, artık çıksın başkan konuşsun" demesi tepki çekti.

    Dün yönetim toplantısında birçok idareci Nazifoğlu'nun, başkan Özbek'e yol göstermesinin çok yakışıksız kaçtığını ifade etti. Bu arada TFF, kötü tezahürat nedeniyle Galatasaray, 'hakem soyunma odası koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareketleri' nedeniyle de Levent Nazifoğlu'nu PFDK'ya sevk etti.
    1. 08 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:17
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