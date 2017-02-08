 Sneijder 10 kat daha iyi – Fotomaç – 08 Şubat 2017
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    08 Şubat 2017, Çarşamba
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    10 kat daha iyi

    Sneijder 10 kat daha iyi

    Hollanda'dan Voetbal Inside sitesinin yorumcusu Rene van der Gijp, ve Wesley karşılaştırmasına tepki gösterdi.

    Hans Kraaij Junior'ın yaptığı kıyaslamanın anlamsız olduğunu dile getiren der Gijp, 'in Ziyech'yen 10 kat daha iyi olduğunu iddia etti. Futbol analisti der Gijp'in, hararetli tartışmalara sahne olan programda, "İki pas atsa Ziyech'i banyoya yollarlar. Umarım Ziyech'in, Sneijder'den daha iyi olduğunu düşünmüyorsun. Sneijder 10 kat daha iyi. Ziyech asla üst düzey bir futbolcu olamayacak" ifadesini kullandı.

    F.BAHÇE İLE ANILDI
    Sezon başında 10 numara arayışındaki Fenerbahçe'nin listesinde olan , Twente'den ayrılarak Ajax'a transfer olmuştu. 23 yaşındaki Ziyech bu sezon Ajax formasıyla 17 maçta 7 gol ve 4 asist üreterek yıldızlaştı. Sneijder ise Galatasaray formasıyla başarılı bir performans sergileyecek 21 maçta 2 gol ve 13 asist ile takımına katkı sağladı.
    1. 08 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:08
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