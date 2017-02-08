Sneijder 10 kat daha iyi
Hollanda'dan Voetbal Inside sitesinin yorumcusu Rene van der Gijp, Hakim Ziyech ve Wesley Sneijder karşılaştırmasına tepki gösterdi.
Hans Kraaij Junior'ın yaptığı kıyaslamanın anlamsız olduğunu dile getiren der Gijp, Sneijder'in Ziyech'yen 10 kat daha iyi olduğunu iddia etti. Futbol analisti der Gijp'in, hararetli tartışmalara sahne olan programda, "İki pas atsa Ziyech'i banyoya yollarlar. Umarım Ziyech'in, Sneijder'den daha iyi olduğunu düşünmüyorsun. Sneijder 10 kat daha iyi. Ziyech asla üst düzey bir futbolcu olamayacak" ifadesini kullandı.
F.BAHÇE İLE ANILDI
Sezon başında 10 numara arayışındaki Fenerbahçe'nin listesinde olan Hakim Ziyech, Twente'den ayrılarak Ajax'a transfer olmuştu. 23 yaşındaki Ziyech bu sezon Ajax formasıyla 17 maçta 7 gol ve 4 asist üreterek yıldızlaştı. Sneijder ise Galatasaray formasıyla başarılı bir performans sergileyecek 21 maçta 2 gol ve 13 asist ile takımına katkı sağladı.
F.BAHÇE İLE ANILDI
Sezon başında 10 numara arayışındaki Fenerbahçe'nin listesinde olan Hakim Ziyech, Twente'den ayrılarak Ajax'a transfer olmuştu. 23 yaşındaki Ziyech bu sezon Ajax formasıyla 17 maçta 7 gol ve 4 asist üreterek yıldızlaştı. Sneijder ise Galatasaray formasıyla başarılı bir performans sergileyecek 21 maçta 2 gol ve 13 asist ile takımına katkı sağladı.
- 08 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:08
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Hakan Temür Van porsuk eliyle tombala çekiyo bakalım ne çıkar göreceğiz
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Cesur yürek Beşiktaşlı erkekçe verdiği mücadeleyi takınır palavrayı tiyatroyu değil fark 9 puan Aziz bey şimdiden başının çaresine baksın
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Cesur yürek Allah bilir bu kadar rezil bir mücadeleye sevinirsiniz Beşiktaşlıerkekçe verdiği múcadeleyi takınır bunu böyle bilin bizde tiyatroya yer yok
Sneijder 10 kat daha iyi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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