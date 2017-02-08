Seri başlıyor
Cimbom iki günlük iznin ardından, Kayserispor maçının hazırlıklarına başlarken teknik direktör Riekerink, “Kupa maçı geride kaldı. Bundan sonra tüm enerjimizi lige vermemiz gerekiyor” diye konuştu
Bu sezon cezası nedeniyle Avrupa kupalarında yer almayan ve son 16 turunda Türkiye Kupası'na veda eden Galatasaray'ın elinde sadece Süper Lig kaldı. Başakşehir yenilgisinin ardından kafalarını toplamaları için oyuncularına 2 gün izin veren teknik direktör Jan Olde Riekerink ipleri eline aldı. Sarı- kırmızılı ekip, dün Kayserispor maçının hazırlıklarına başlarken Hollandalı çalıştırıcı idman öncesi yaptığı konuşmada, "Türkiye Kupası artık geride kaldı. Taraftarlarımızı üzdük. Biz de üzüldük ama bundan sonra tüm enerjimizi lige vermemiz gerekiyor. Şampiyonluktan başka şansımız yok" dedi.
KAYSERİ TEHLİKESİ
Kayserispor'un alt sıralarda olmasına karşın son dönemde çıkış halinde olduğunu belirten Riekerink, "Rakiplerimiz mutlaka puan kaybedecek. Önemli olan bizim maçlarımızı kazanmamız. Taraftarımız desteğiyle Kayserispor maçını kazanarak yeni bir başlangıç yapmamız gerekiyor" dedi. Bu arada Sergen Yalçın'la çıkışa geçen Kayserispor, Riekerink'in gözünü korkutuyor. 5-0'lık Başakşehir yenilgisinden sonra silkinen Kayserispor son 5 maçta 2 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'a İstanbul'da yenilmedi, Fenerbahçe'ye de 4 gol birden attı. Bu durum tedirginlik yaratırken deneyimli çalıştırıcının Varela, Welliton ve Güray üçlüsüne önlem almayı düşündüğü ifade edildi.
KAYSERİ TEHLİKESİ
Kayserispor'un alt sıralarda olmasına karşın son dönemde çıkış halinde olduğunu belirten Riekerink, "Rakiplerimiz mutlaka puan kaybedecek. Önemli olan bizim maçlarımızı kazanmamız. Taraftarımız desteğiyle Kayserispor maçını kazanarak yeni bir başlangıç yapmamız gerekiyor" dedi. Bu arada Sergen Yalçın'la çıkışa geçen Kayserispor, Riekerink'in gözünü korkutuyor. 5-0'lık Başakşehir yenilgisinden sonra silkinen Kayserispor son 5 maçta 2 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'a İstanbul'da yenilmedi, Fenerbahçe'ye de 4 gol birden attı. Bu durum tedirginlik yaratırken deneyimli çalıştırıcının Varela, Welliton ve Güray üçlüsüne önlem almayı düşündüğü ifade edildi.
- 08 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:09
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Hakan Temür Van porsuk eliyle tombala çekiyo bakalım ne çıkar göreceğiz
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Cesur yürek Beşiktaşlı erkekçe verdiği mücadeleyi takınır palavrayı tiyatroyu değil fark 9 puan Aziz bey şimdiden başının çaresine baksın
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Cesur yürek Allah bilir bu kadar rezil bir mücadeleye sevinirsiniz Beşiktaşlıerkekçe verdiği múcadeleyi takınır bunu böyle bilin bizde tiyatroya yer yok
Seri başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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