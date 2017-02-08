Seri başlıyor

Cimbom iki günlük iznin ardından, Kayserispor maçının hazırlıklarına başlarken teknik direktör Riekerink, “Kupa maçı geride kaldı. Bundan sonra tüm enerjimizi lige vermemiz gerekiyor” diye konuştu

Bu sezon cezası nedeniyle Avrupa kupalarında yer almayan ve son 16 turunda Türkiye Kupası'na veda eden Galatasaray'ın elinde sadece Süper Lig kaldı. Başakşehir yenilgisinin ardından kafalarını toplamaları için oyuncularına 2 gün izin veren teknik direktör Jan Olde Riekerink ipleri eline aldı. Sarı- kırmızılı ekip, dün Kayserispor maçının hazırlıklarına başlarken Hollandalı çalıştırıcı idman öncesi yaptığı konuşmada, "Türkiye Kupası artık geride kaldı. Taraftarlarımızı üzdük. Biz de üzüldük ama bundan sonra tüm enerjimizi lige vermemiz gerekiyor. Şampiyonluktan başka şansımız yok" dedi.



KAYSERİ TEHLİKESİ

Kayserispor'un alt sıralarda olmasına karşın son dönemde çıkış halinde olduğunu belirten Riekerink, "Rakiplerimiz mutlaka puan kaybedecek. Önemli olan bizim maçlarımızı kazanmamız. Taraftarımız desteğiyle Kayserispor maçını kazanarak yeni bir başlangıç yapmamız gerekiyor" dedi. Bu arada Sergen Yalçın'la çıkışa geçen Kayserispor, Riekerink'in gözünü korkutuyor. 5-0'lık Başakşehir yenilgisinden sonra silkinen Kayserispor son 5 maçta 2 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'a İstanbul'da yenilmedi, Fenerbahçe'ye de 4 gol birden attı. Bu durum tedirginlik yaratırken deneyimli çalıştırıcının Varela, Welliton ve Güray üçlüsüne önlem almayı düşündüğü ifade edildi.