 Rize biletleri satışa çıktı – Fotomaç – 08 Şubat 2017
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    08 Şubat 2017, Çarşamba
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    Rize biletleri satışa çıktı

    Rize biletleri satışa çıktı
    Aslan'ın ligin 21. haftasında deplasmanda Rizespor ile oynayacağı mücadelenin biletleri dün satışa çıktı. Yapılan açıklamaya göre karşılaşmanın biletleri kale arkası: 50 TL, Maraton: 100 TL ve VIP tribünleri 150 TL üzerinden satışa sunuldu. Rizespor- Galatasaray maçı 18 Şubat'ta oynanacak.
    1. 08 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:52
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