Rize biletleri satışa çıktı

Aslan'ın ligin 21. haftasında deplasmanda Rizespor ile oynayacağı mücadelenin biletleri dün satışa çıktı. Yapılan açıklamaya göre karşılaşmanın biletleri kale arkası: 50 TL, Maraton: 100 TL ve VIP tribünleri 150 TL üzerinden satışa sunuldu. Rizespor- Galatasaray maçı 18 Şubat'ta oynanacak.