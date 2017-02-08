Rize biletleri satışa çıktı
Aslan'ın ligin 21. haftasında deplasmanda Rizespor ile oynayacağı mücadelenin biletleri dün satışa çıktı. Yapılan açıklamaya göre karşılaşmanın biletleri kale arkası: 50 TL, Maraton: 100 TL ve VIP tribünleri 150 TL üzerinden satışa sunuldu. Rizespor- Galatasaray maçı 18 Şubat'ta oynanacak.
- 08 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:52
FOTOMAÇ GÜNDEM
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Hakan Temür Van porsuk eliyle tombala çekiyo bakalım ne çıkar göreceğiz
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Cesur yürek Beşiktaşlı erkekçe verdiği mücadeleyi takınır palavrayı tiyatroyu değil fark 9 puan Aziz bey şimdiden başının çaresine baksın
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Cesur yürek Allah bilir bu kadar rezil bir mücadeleye sevinirsiniz Beşiktaşlıerkekçe verdiği múcadeleyi takınır bunu böyle bilin bizde tiyatroya yer yok
Rize biletleri satışa çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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