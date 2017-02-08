 Polat’tan destek: Yoluna devam et – Fotomaç – 08 Şubat 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Şubat 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Polat’tan destek: Yoluna devam et

    Polat’tan destek: Yoluna devam et
    Haldun Üstünel'in ağabeyi Kerim Üstünel'in cenazesinde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile eski başkan da bir araya geldi. İki kulüp başkanı ayaküstü sohbet ederken Polat, "Doğru bildiklerinden vazgeçme. Eleştiriler her zaman bu camiada olur ve olacaktır. Sen yoluna devam et. Ne zaman desteğe ihtiyacınız olursa dışarıdan da olsa biz buradayız" diyerek Özbek'e destek verdi.
    1. 08 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:04
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Polat’tan destek: Yoluna devam et haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.