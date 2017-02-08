Polat’tan destek: Yoluna devam et
Haldun Üstünel'in ağabeyi Kerim Üstünel'in cenazesinde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile eski başkan Adnan Polat da bir araya geldi. İki kulüp başkanı ayaküstü sohbet ederken Polat, "Doğru bildiklerinden vazgeçme. Eleştiriler her zaman bu camiada olur ve olacaktır. Sen yoluna devam et. Ne zaman desteğe ihtiyacınız olursa dışarıdan da olsa biz buradayız" diyerek Özbek'e destek verdi.
- 08 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:04
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Hakan Temür Van porsuk eliyle tombala çekiyo bakalım ne çıkar göreceğiz
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Cesur yürek Beşiktaşlı erkekçe verdiği mücadeleyi takınır palavrayı tiyatroyu değil fark 9 puan Aziz bey şimdiden başının çaresine baksın
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
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Cesur yürek Allah bilir bu kadar rezil bir mücadeleye sevinirsiniz Beşiktaşlıerkekçe verdiği múcadeleyi takınır bunu böyle bilin bizde tiyatroya yer yok
Polat’tan destek: Yoluna devam et haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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