 O şampiyonluk unutulmaz – Fotomaç – 08 Şubat 2017
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    08 Şubat 2017, Çarşamba
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    O şampiyonluk unutulmaz

    O şampiyonluk unutulmaz

    Brezilya'da Globo Esporte'ye konuşan , Palmeiras'ta forma giymek için çok çalışacağını söylerken, Fenerbahçe'ye gönderme yapmadan da duramadı.

    Galatasaray forması altında kazandığı ilk şampiyonluğun unutulmaz olduğunu belirten yıldız futbolcu, "En büyük rakibimiz Fenerbahçe'ydi ve onların evinde şampiyonluğumuzu ilan etmiştik. Tarihin kesinlikle en güzel şampiyonluğuydu. O akşam yaşadıklarımızı asla unutmayacağım. Geri döndükten sonra herkes pitbull sevinci yaşıyordu" dedi.
    1. 08 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:15
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