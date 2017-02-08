O şampiyonluk unutulmaz
Brezilya'da Globo Esporte'ye konuşan Felipe Melo, Palmeiras'ta forma giymek için çok çalışacağını söylerken, Fenerbahçe'ye gönderme yapmadan da duramadı.
Galatasaray forması altında kazandığı ilk şampiyonluğun unutulmaz olduğunu belirten yıldız futbolcu, "En büyük rakibimiz Fenerbahçe'ydi ve onların evinde şampiyonluğumuzu ilan etmiştik. Tarihin kesinlikle en güzel şampiyonluğuydu. O akşam yaşadıklarımızı asla unutmayacağım. Geri döndükten sonra herkes pitbull sevinci yaşıyordu" dedi.
- 08 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:15
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Hakan Temür Van porsuk eliyle tombala çekiyo bakalım ne çıkar göreceğiz
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Cesur yürek Beşiktaşlı erkekçe verdiği mücadeleyi takınır palavrayı tiyatroyu değil fark 9 puan Aziz bey şimdiden başının çaresine baksın
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Cesur yürek Allah bilir bu kadar rezil bir mücadeleye sevinirsiniz Beşiktaşlıerkekçe verdiği múcadeleyi takınır bunu böyle bilin bizde tiyatroya yer yok
O şampiyonluk unutulmaz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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