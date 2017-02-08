 Mancini ile Milan flörtte – Fotomaç – 08 Şubat 2017
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    08 Şubat 2017, Çarşamba
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    Mancini ile Milan flörtte

    Mancini ile Milan flörtte
    GALATASARAY'ın eski hocası Roberto Mancini'nin Milan'ın başına geçmeye hazırlandığı öne sürüldü. İtalyan basınında, şu an boşta olan 52 yaşındaki teknik adamın, kırmızısiyahlı takımda koltuğu sallanan Vincenzo Montella'nın yerine düşünülen ilk aday olduğu belirtildi.
    1. 08 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:53
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