Mancini ile Milan flörtte

GALATASARAY'ın eski hocası Roberto Mancini'nin Milan'ın başına geçmeye hazırlandığı öne sürüldü. İtalyan basınında, şu an boşta olan 52 yaşındaki teknik adamın, kırmızısiyahlı takımda koltuğu sallanan Vincenzo Montella'nın yerine düşünülen ilk aday olduğu belirtildi.