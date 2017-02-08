Mancini ile Milan flörtte
GALATASARAY'ın eski hocası Roberto Mancini'nin Milan'ın başına geçmeye hazırlandığı öne sürüldü. İtalyan basınında, şu an boşta olan 52 yaşındaki teknik adamın, kırmızısiyahlı takımda koltuğu sallanan Vincenzo Montella'nın yerine düşünülen ilk aday olduğu belirtildi.
- 08 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:53
FOTOMAÇ GÜNDEM
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Hakan Temür Van porsuk eliyle tombala çekiyo bakalım ne çıkar göreceğiz
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Cesur yürek Beşiktaşlı erkekçe verdiği mücadeleyi takınır palavrayı tiyatroyu değil fark 9 puan Aziz bey şimdiden başının çaresine baksın
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Cesur yürek Allah bilir bu kadar rezil bir mücadeleye sevinirsiniz Beşiktaşlıerkekçe verdiği múcadeleyi takınır bunu böyle bilin bizde tiyatroya yer yok
Mancini ile Milan flörtte haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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