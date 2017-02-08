 Kariyerine Çin’de devam edecek – Fotomaç – 08 Şubat 2017
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    08 Şubat 2017, Çarşamba
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    Kariyerine Çin’de devam edecek

    Kariyerine Çin’de devam edecek
    İngiltere Premier Lig takımlarından Newcastle United forması giyen Cheick Tiote'nin yeni takımı belli oldu. Transfer döneminde Galatasaray'ın İstanbul'a getirdiği Fildişi Sahilli futbolcunun yapılan sağlık kontrolleri sonrası transferinden vazgeçilmişti. Bursaspor ve Kayserispor ile de adı anılan Tiote'nin Çin 1. Lig takımlarından Beijing Enterprises ile anlaştığı açıklandı. Yeni takımıyla sözleşme imzaladıktan sonra basına poz veren Cheick Tiote, kariyerine Çin'de devam edecek.
    1. 08 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:16
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