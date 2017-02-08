Kariyerine Çin’de devam edecek
İngiltere Premier Lig takımlarından Newcastle United forması giyen Cheick Tiote'nin yeni takımı belli oldu. Transfer döneminde Galatasaray'ın İstanbul'a getirdiği Fildişi Sahilli futbolcunun yapılan sağlık kontrolleri sonrası transferinden vazgeçilmişti. Bursaspor ve Kayserispor ile de adı anılan Tiote'nin Çin 1. Lig takımlarından Beijing Enterprises ile anlaştığı açıklandı. Yeni takımıyla sözleşme imzaladıktan sonra basına poz veren Cheick Tiote, kariyerine Çin'de devam edecek.
- 08 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:16
FOTOMAÇ GÜNDEM
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Hakan Temür Van porsuk eliyle tombala çekiyo bakalım ne çıkar göreceğiz
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Cesur yürek Beşiktaşlı erkekçe verdiği mücadeleyi takınır palavrayı tiyatroyu değil fark 9 puan Aziz bey şimdiden başının çaresine baksın
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Cesur yürek Allah bilir bu kadar rezil bir mücadeleye sevinirsiniz Beşiktaşlıerkekçe verdiği múcadeleyi takınır bunu böyle bilin bizde tiyatroya yer yok
Kariyerine Çin’de devam edecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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