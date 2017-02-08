İngiltere Premier Lig takımlarından Newcastle United forması giyen Cheick Tiote'nin yeni takımı belli oldu. Transfer döneminde Galatasaray'ın İstanbul'a getirdiği Fildişi Sahilli futbolcunun yapılan sağlık kontrolleri sonrası transferinden vazgeçilmişti. Bursaspor ve Kayserispor ile de adı anılan Tiote'nin Çin 1. Lig takımlarından Beijing Enterprises ile anlaştığı açıklandı. Yeni takımıyla sözleşme imzaladıktan sonra basına poz veren Cheick Tiote, kariyerine Çin'de devam edecek.